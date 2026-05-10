"Hin hukmên nimêjên musteheb"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hucetul-îslam Seyid Cafer Rebanî di bernameya beyanê de ku di navbera nimêjên Mexrib û Îşa de li şebistana Îmam Xumeynî (rehmeta Xwedê lê bike) li i mezara Xatûna Kerametê (silav li wê bin) di roja şemiyê 18ê gulana 1395an de hat lidarxistin, derbarê hedîsên nimêja mustehbeb (nevacib) de ev agahî dan:
- Sûre piştî Hemd: Di nimêjên mustehbeb de, xwendina sûreyek piştî sûreya Hemd ne
- vacib e. Kesê nimêjkar dikare piştî xwendina sûreya Hemd, rasterast here rukû’. Lê belê, bê guman xwendina sûreyek dê feydeya zêdetir bîne.
- Nimêjên Taybet: Hin nimêjên wekî “Nimêja Yekşemî ya meha Zîlqede” rêbazên wan ên taybet hene. Ji bo ku mirov feydeya wan nimêjan bi dest bixe, divê li gorî wan rêbazan bike. Lê bi giştî, di nimêjên vacib de xwendina sûreyek vacib e, lê di nimêjên mustehbeb de, xwendina sûreyek mustehbeb e.
- Ezan û Îqame: Nimêjên mustehbeb, berevajî nimêjên vacib, ezan û îqame (bidestpêka nimêjê) nagirin. Ezan û îqame tenê ji bo nimêjên rojane yên pênc wextî (hem yên ku di wextê xwe de têne kirin hem jî yên ku paşê tên kirin) ne.
- Nimêja bi Cemaet: Nimêjên mustehbeb bi gelemperî bi cemaet nayên kirin. Tenê sê nimêjên mustehbeb hene ku bi cemaet têne kirin: nimêja baranê, nimêja Cejna Remezanê û nimêja Cejna Qurbanê. Lê belê, di dema gîbêta Îmamê Zamen (Xwedê zuhora wî lez bika) de, ev nimêj jî bi ferdî têne kirin.
- Nimêja Îstîxase: Wî derbarê nimêja îstîxase de, ku ev dem li kolanan û meydanan tê lidarxistin, destnîşan kir ku ev nimêj divê bi ferdî bê kirin û bi cemaet ne durust e.
- Biharandina Nimêjê: Taybetmendiyeke din a nimêjên mustehbeb ev e ku mirov dikare wan bişkîne (bidomîne), lê nimêja vacib, heya di rewşên pir girîng de be, nikare bişkê.
