Berteka Îranê li hember şandina du keştîyên şer ên Ewropî bo Kendava Farsê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Cîgirê Wezîrê Derve yê Îranê yê ji bo Karûbarên Yasayî û Navneteweyî Kazem Xerîb Ebadî li hember şandina keştîyên şer ên Fransî û Brîtanî bo herêmê bertek nîşan da.
"Ewlekariya Tengava Hurmuzê tenê ji aliyê Îranê ve dikare were misogerkirin," wî got.
"Fransa got ku wê keştiya balafiran Charles de Gaulle bi armanca "xurtkirina azadiya navîgasyonê" bi Londonê re şandiye Deryaya Sor û Kendava Adenê.
Wî got ku bicihkirina keştîyên biyanî li dora Tengava Hurmuzê, ku îdîa dikin ku navîgasyonê diparêzin, "krîzê girantir dike û rêyeke girîng a avê leşkerî dike.
Wî her wiha çavkaniyên bêewlehiyê li herêmê wekî "bikaranîna neqanûnî ya hêzê, gefên li ser dewletên peravê û dorpêçên deryayî" bi nav kir.
"Tengava Hurmuzê ne milkê hevpar ê hêzên ser-herêmî ye û Îran, wekî dewletek peravê, mafê wê heye ku serweriya xwe û rêziknameyên xwe yên yasayî diyar bike," wî got.
Cîgirê wezîrê derve hişyarî da ku hatina keştîyên ji Fransa, Brîtanya an her welatekî din ji bo ku bi kiryarên neqanûnî yên Amerîkî re li Tengava Hormuzê re rû bi rû bimînin, dê bi "bertekeke biryardar û tavilê" ji hêla hêzên çekdar ên Îranê ve were.
