Netanyahû di hevpeyivîna xwe ya bi kanala CBS re: Dixwazin Îsraîlê ji piştgiriya leşkerî ya Amerîkayê bêhewce bikin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Reuters nivîsiye: Netanyahu di hevpeyvînekê de ligel bernameya “60 Dîqeyan” a kanala nûçeyan a CBS got: Ez dixwazim piştgiriya darayî ya Amerîkayê, ango beşa darayî ya hevkariya leşkerî ya ku em bi wan re heye, bigihînim sifirê.
Netanyahu got: Îsraîl salane bi qasî 3.8 milyar dolar alîkariya leşkerî ji Amerîkayê werdigire. Amerîka razî bûye ku ji sala 2018 heta 2028 bi giştî 38 milyar dolar alîkariya leşkerî bide Îsraîlê. Lê naha dema guncav e ku têkiliyên darayî yên Amerîka û Îsraîlê werin sererast kirin.
Ew ji CBS re got: “Ez naxwazim li benda Kongreya din bimînim. Ez dixwazim niha dest pê bikim.”
Îsraîlê demeke dirêj e di Kongreya Dewletên Yekbûyî de ji bo alîkariya leşkerî yekdengiyek du-partî hebûye, lê piştgiriya qanûndar û gelan ji dema destpêkirina şerê Xezzeyê di Cotmeha 2023an de kêm bûye. Rewşa Îsraîlê di nava raya giştî ya Amerîkiyan de jî ne baş e. Li gorî anketeke Pew ku di meha Adarê de hatiye kirin, ji sedî 60ê mezinên Amerîkî nêrînek neyînî li hember Îsraîlê heye û ji sedî 59 ji Netanyahu re ji bo kirina karê rast di karûbarên cîhanê de kêm bawer bûn an jî qet bawer nedikirin. Her du jî ji sala borî zêdetirî heft sedî zêde bûne.
Netanyahu di vê derbarê de got: Kêmkirina piştgiriya ji Îsraîlê li Amerîka “hema hema 100% bi zêdebûna geometrîkî ya medyayên civakî ve girêdayî ye.” Wî got: Gelek welat, ku wî navên wan eşkere nekir, medyayên civakî “bi bingehîn manîpule kirine”, bi awayekî ku “ziyanek mezin gihandiye me”, her çend ku ew bi xwe baweriya xwe bi sansûrê nîne.
