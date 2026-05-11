Ensarullahê Yemenê: Amerîkayî divê encamên dijberiya xwe ya bi bersîva Îranê re qebûl bikin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — “Nesredîn Amir”, Alîkarê Rêvebirê Medyayî yê Ensarullah li ser platforma X nivîsiye: “Ji destpêkê ve, ji pêşgotin û serhişkiya Amerîkiyan diyar bû ku ew bersiva Îranê qebûl nakin û ji ber vê yekê divê encamên wê, bêyî ku mezinahî an şikilê wê bê guhertin, ragirin.”
Ev di demekê de ye ku çavkaniyekî agahdar ê Îranê jî got ku nîşanên nerazîbûna Donald Trump, Serokê Amerîkayê ji planên pêşniyarkirî pir caran nîşan dide ku ev plan bêtir di çarçoveya berjewendiyên Îranê de ne.
Ev çavkanî zêde kir ku helwesta Serokê Amerîkayê ji bo biryarderan li Tehranê ne pîvanek e û tekez kir ku kesek di nava Îranê de ji bo planên ku armanc jê razîkirina Trump be, naxebite.
Cîgirê rêveberê medyayî yê Ensarullahê Yemenê li hember helwesta neyînî ya Donald Trump li hember bersîva Îranê ya ji pêşniyara Washingtonê re reaksiyon nîşan da.
