Çima ronakbîrên Tirkiyeyê li hember aştiya bi PKK’ê re bêdeng in?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Bêdengî û hişyariya beşeke mezin ji rewşenbîr, akademîsyen û hunermendên Tirkiyê li hemberî pêvajoya nû ya aştiyê di navbera Enqere û PKKê de, ji ber tecrubeyên siyasî yên xemgîn, bêbaweriya kûr bi dewletê û hawîrdora ewlehiyê ya salên dawî ye. Rapornameya Îrfan Aktan nîşan dide ku gelek ji elîtên Tirkiyê, berevajî dema muzakereyên 2013 heta 2015an, vê carê ji piştgiriya eşkere ya pêvajoya aştiyê dûr dikevin; ji ber ku ew bawer dikin ku piştgiriya ji bo “aştiyê” li Tirkiyê dikare dîsa bibe xercê siyasî, karekî û heta darazî.
Sedema sereke ya vê bêdengiyê, bîranîna tepeserkirina berfireh piştî têkçûna pêvajoya aştiyê ya
berê ye. Piştî hilweşîna muzakereyan di navbera dewleta Tirkiyê û PKKê de di sala 2015an de, gelek kesên ku piştgirî didan muzakereyan, hatin girtin an jî hatin tasfiyekirin. Mînakê herî berbiçav, Sêrî Sûreya Oner e ku tevî rola xwe ya fermî di muzakereyan de, paşê hat girtin. Ev tecrûbe, vê fikarê di nav rewşenbîran de çêkiriye ku dibe dewlet careke din piştgirên pêvajoya aştiyê bike qurbana guhertinên siyasî.
Di vê navberê de, doza “Akademîsyenên Aştiyê” bûye sembola vê bêbaweriyê. Zêdetirî du hezar profesorên zanîngehê ku di Çileya 2016an de bi daxuyaniyekê daxwaza dawîanîna şer û vegera li muzakereyan kiribûn, bi derxistinê, qedexeya kar, betalkirina pasaportê û heta girtinê re rûbirû man. Gelek ji wan hîn jî nikarin vegerin zanîngehan. Heman tecrûbeyê bûye sedem ku beşeke mezin ji elîtên zanîngehê tercîh bikin ku li ser pêvajoya nû bêdeng bimînin da ku careke din nebin armanca zextên ewlehiyê.
Zulfiqar Lîvanelî, nivîskar û bestekarê navdar ê Tirkiyê, li ser hawîrdora bêbaweriyê ya serdest dibêje: “Ez ecêb nabim ku gel bi eşkere piştgiriyê nade vê pêvajoyê.” Ew bi behsa hêviya Sêrî Sûreya Oner di destpêka muzakereyên nû de dibêje: “Wî digot îcar wê aştî bê, lê dewlet bi neavêtina gavên pratîk nîşan da ku ew hêvî bi cih nehatine.”
Husên Çelîk, yek ji damezrînerên Partiya Edalet û Pêşketinê (AKP), nerîneke pir rexnegirî heye û bawer dike ku dewlet bi giştî di çareserkirina pirsgirêka Kurdan de ne rast e. Ew dibêje: “Partiya desthilatdar pirsgirêkê ne wek pirsgirêkek kurdî, lê tenê wek pirsgirêkek terorîzmê dibîne. Dema ku hûn navê pirsgirêkê rast nekin, hûn nikarin wê çareser bikin.” Çelîk her wiha tekez dike ku hawîrdora axaftina azad wek dema muzakereyên berê êdî nîne û gelek rewşenbîr ditirsin ku axaftinên wan ên îro dê di paşerojê de li dijî wan bên bikaranîn.
Sedema din a gumanên elîtan, destpêkirina pêvajoya nû ji aliyê dewleta Bahçelî, serokê tevgera neteweperest a Tirkiyê ye. Gelek rewşenbîr nizanin çima kesayetiyek ku bi salan helwestên dijwar ên dijî Kurdan hebûye, niha behsa pêvajoya aştiyê dike û armancên rastîn ên vê guhertinê çi ne.
Gulten Kaya, stranbêj û hevjîna Ahmet Kaya, bawer dike ku pirsgirêk tenê bi hawîrdora niha ve sînordar nabe lê kûrî ya dîrokî heye. Ew dibêje rewşenbîrên Tirkiyê di paşerojê de jî têra xwe cesaret nedîtiye ku ji bo aştiyê û mafên Kurdan bisekinin. Li gorî wê: “Em bi pirsgirêkekê re rûbirû ne ku mîna betonê hişk bûye; sed sal in ji civakê re hatiye gotin ku Kurd nîn in û niha jî tê gotin ku dibe ku Kurd hebin.”
Ew bi bibîrxistina çarenûsa Ahmet Kaya, stranbêjê Kurd ê Tirkiyê ku piştî parastina mafê stranbêjiyê bi zimanê Kurdî rastî zextê hat û di sirgûnê de mir, got: “Ahmet Kaya dizanibû wê çi bidiyê, lê dîsa jî rastî got.”
Gaye Buralyîoglu, nivîskarê Tirkiyê, jî hawîrdora heyî ji ber tirs û bêbaweriya kûr dibîne. Ew hişyarî dide: “Sînorê di navbera helwesteke rêzdar û sûc de li Tirkiyê pir nezelal bûye. Cîhaziya ku îro ji bo aştiyê dibêjî, dibe ku sibe sûc bê hesibandin.” Ew her wiha dipirse: “Gava li rojavayê Tirkiyê şaredariyên muxalîfan rastî zextê tên û girtin berdewam dikin, tam ji kîjan cure aştî tê axiftin?”
Sevilay Çelenk, endama Partiya Wehdet û Demokrasiya Gelan (HEDEP) û yek ji îmzekarên daxuyaniya aştiyê ya 2016an, jî bawer dike ku pêvajoya heyî berevajî muzakereyên berê, di hawîrdoreke azad û civakî de nehatiye avakirin. Li gorî wê, pêvajoya nû di şertên ku desthilatê herî zêde amûrên tepeserkirinê li dijî muxalîfan bikar aniye de dest pê kiriye û ev yek bûye asteng ji bo avakirina baweriya giştî.
Şêxmûs Dîken, nivîskarê Kurd ji Diyarbekirê, jî dibêje her çend hêviya aştiyê hîn di nava civaka Kurdan de nemiriye, lê westîn û bêhêvîbûn zêde dibe. Ew tekez dike ku hêdîbûna pêvajoya muzakereyan, berdewamiya axaftina dijî Kurdan û nebûna tedbîrên pratîk, baweriya giştî lawaz kiriye.
Tevî hemû van gumanan, gelek ji rewşenbîr û çalakvanên siyasî yên Tirkiyê hîn jî pêvajoya aştiyê wekî tekane hêviya dawîanîna bi dehsalên pevçûnan di navbera dewleta Tirkiyê û PKKê de dibînin; her çend bawer dikin ku serkeftina wê bêyî zelalî, reformên pratîk û nûveavakirina baweriya giştî ne mumkin e.
Kovara Amargî
Your Comment