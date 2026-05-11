Çar tabûrên şervanên Kurd tevlî artêşa Sûriyeyê bûn

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Cîgirê Wezîrê Parastinê yê Hikûmeta Demkî ya Sûriyeyê got ku Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (HSD) bi avakirina çar tugayan bi fermî tevlî artêşê bûne.
Li gorî wî, qonaxa din a vê pêvajoyê dê temamkirina avahiya rêxistinî ya artêşê, yekkirina bicihkirina hêzan û bidawîkirina bicihkirina komên çekdar be.
