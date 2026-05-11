  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Çar tabûrên şervanên Kurd tevlî artêşa Sûriyeyê bûn

11 May 2026 - 13:53
News ID: 1812895
Source: Mehr News
Çar tabûrên şervanên Kurd tevlî artêşa Sûriyeyê bûn

Cîgirê wezîrê parastinê yê hikûmeta demkî ya Sûriyê got ku Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) bi avakirina çar tugayan bi fermî tevlî artêşê bûne.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) ABNA Cîgirê Wezîrê Parastinê yê Hikûmeta Demkî ya Sûriyeyê got ku Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (HSD) bi avakirina çar tugayan bi fermî tevlî artêşê bûne.

Cîgirê Wezîrê Parastinê Sîpan Hemo got ku Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (HSD) bi avakirina çar tugayan bi fermî tevlî Wezareta Parastinê bûne.

Li gorî wî, qonaxa din a vê pêvajoyê dê temamkirina avahiya rêxistinî ya artêşê, yekkirina bicihkirina hêzan û bidawîkirina bicihkirina komên çekdar be.

Your Comment

You are replying to: .
captcha