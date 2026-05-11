Hizbullahê çawa siyonîstên di «qada ewlehiyê» de dikuje?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)—ABNA — Daneyên ku ji operasyonên berxwedana Lubnanê tenê di rojekê de, ango duh, hatine tomarkirin, destnîşan dikin ku dronên întiharî ji çekek piştgirî veguheriye amûreke sereke ya şer de, ku ji bo birêvebirina xirabûna rojane li dijî hêzên dagirker ên Îsraîlî yên li gundên dagirkirî yên başûrê Libnanê bi cih bûne, tê bikaranîn.
Ev yek zêdebûna fikaran di saziya leşkerî ya Îsraîlê û nîqaşa berbelav a di medyaya îbranî
de li ser bêçaretiya pergalên parastinê yên heyî di ragirtina vê gefê de rave dike.
Nêçîra leşkerên siyonîst di "qada ewlehiyê" de
Ji aliyê hejmar û kalîteyê ve, operasyonên duh ên Hizbullahê nîşan dide ku berxwedan di nav çend saetan de bi kêmî ve 12 operasyonên rasterast bi dronên întiharî pêk aniye, ku armancên cihêreng ên wekî tankên Merkava, bulldozerên D9, navendên fermandariyê, kombûna leşkeran, alavên teknîkî û amûrên ragihandinê dihewîne.
Ev cihêrengiya di armancan de nîşan dide ku dronên Hizbullahê êdî tenê ji bo êrîşkirina armancên sabît an xwedî nirxê sembolî nayên bikaranîn, lê bûne beşek ji bankeyeke armancên meydanî yên yekgirtî, ku hemû hêmanên avahiya operasyonî ya hêzên dijmin di nav qada dagirkirî ya başûrê Libnanê de hedef digire.
Ya herî girîng di van operasyonan de ev e ku duh dron li ser xalên bi cihbûn û kombûna rastîn a hêzên dagirker di nav gundên sînordar ên wekî Deyr Siryan, Beyada, Teyr Harfa, Cel-el-Elam û Xeyam de hatin sekinandin, tê vê wateyê ku berxedan ji şêweya çavdêrîkirina livok û dûre êrîşkirina wan bikar tîne. Ev yek tundiya armancgirtina dubare ya herêma Xelletê Rac li Deyr Siryan rave dike, ku di nav çend saetan de rastî êrîşên li pey hev hat.
Van operasyonan herwiha nîşan didin ku di awayê bikaranîna dronan de zêdebûneke kalîteyî heye, ji ber ku dron ji êrîşên takekesî veguheriye operasyonên di çarçoveya rêzên êrîşî yên tevlihev de, mîna hedefgirtina navenda fermandariyê li Xeyam bi du dronên întiharî, an jî êrîşî baregeha nûavakirî ya Belaat bi komeke dronan.
Stratejiya "xeriqandina taktîkî" ji bo dorpêçkirina dijmin
Ev pêşketin xwedî girîngiyeke operasyonî ya mezin e, ji ber ku tê wateya ku berxwedan niha ji prensîba "xeriqandina taktîkî" bikar tîne, ku şiyanên çavdêrîkirin û şopandina Îsraîlê bi taybetî li hawîrdorên erdnîgarî yên teng û pêçekî, xira dike.
Ev yek rasterast bi tiştê ku kanala 12 ya Îsraîlê eşkere kir re têkildar e, ku ragihand: "Fermandariya bakur a artêşa Îsraîlê fêm kiriye ku radar û pergalên parastinê yên kevneşopî êdî ji bo rûbirûbûna vî cûreyî êrîşan bes nînin, nemaze ji ber ku ji sedî piraniya dronan ji rêberiya fîber-op-tîkê bikar tînin."
Ev medyaya siyonîst destnîşan kir ku girîngiya vî cûreyî rêberiyê ev e ku bandora şerê elektronîkî û parazîtê kêm dike û artêşa dijmin ji yek ji girîngtirîn amûrên xwe yên kevneşopî di rûbirûbûna dronan de bêpar dihêle. Ev yek sedema pejirandina efserê meydanî yekî Îsraîlî rave dike ku dron bi gelemperî "pir dereng" tên vedîtin.
Bi berhevkirina daneyên meydanî yên ji agahiyên Îsraîlî yên belavbûyî re, diyar dibe ku artêşa siyonîst hewl dide ku li şûna xwe dispêre şopandina hewayî ya dûr, serî li çareseriyên parastinê yên "kûr" û têkildarî şerê rasterast bide.
Biryardana belavkirina bi sedan kamerayên jîr ên "Bejîn" di nav hêzên bejayî de, ku ji aliyê medyaya Îsraîlî ve hatiye belavkirin, ji bilî daxwazkirina muhîmata taybet a teqemenî ya ji Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, bi rastî pejirandineke neyekser e li ser têkçûna qatên parastinê yên kevneşopî di dabînkirina parastineke têr ji bo hêzên li gundên dagirkirî yên başûr de.
Ya girîngtir ev e ku van tedbîrên Îsraîlî zêdetir wekî "acilî û telafîkar" tên dîtin, ne wekî beşek ji doktrînek parastinê ya domdar. Veguherîna ji xwe dispêrtina radar û Qubeyê Hesinî (Gûlfer) bo daxwazkirina leşkeran ku rasterast bi kamerayên jîr li dronan berdin, tê wateya ku gef di asta şerê takekesî yê li meydanê de tê birêvebirin, ne di asta kontrola hewayî ya berfireh de ku artêşa dagirker her tim wê propagandayê dikir.
Bi navgîniya operasyonên Hizbullahê, dihînin ku berxwedan di navbera dron û çekên din ên agir de di pergalek xirabûna yekgirtî de pêwendiyê çêdike. Di vê çarçoveyê de, li zêdetirî yek cepheyê, êrîşên topbaranê, roketên têkbirî û barana roketan bi hevdemî an jî li pey êrîşên dronan hatine kirin, ku nîşana hewldanek e ji bo misogerkirina hêzên dijmin li meydanê û dûre êrîşî wan bi dronên întiharî di dema operasyonên valakirin an jî guherîna cih de tê kirin.
Ev e tam ya ku operasyona Hizbullahê li Deyr Siryan behs dike; ku artêşa dagirker neçar ma ku hêza piştgiriyê bîne ji bo derxistina birîndaran di bin bergeha dûmana stûr de.
Zêdebûna qeyrana baweriyê li artêşa Îsraîlê li bakurê axên dagirkirî
Ji aliyê ramyarî û giyanî ve, ev rastî diyar dibe ku sedema sereke di zêdebûna qeyrana baweriyê li artêşa Îsraîlê li bajarokên bakurê Filistîna dagirkirî de ne. Di vê çarçoveyê de, medyaya îbranî êdî ne tenê li ser qasê ziyanan nîqaşê dike, lewma li ser rûmeta saziya leşkerî ya Îsraîlê bi xwe nîqaşê dike.
Êrîşa kanala 14 ya televizyona rejîma siyonîst a li ser kabîneyê û desteya giştî ya artêşê ji ber derewan li ser rastiya meydanî ya li eniya Libnanê, nîşana berfirehbûna valahiya di navbera vegotina fermî û rastiya meydanî de ye ku nişteciyên li bakur dijîn. Herwiha, axaftina li ser pêşîlêgirtina belavkirina belgeyên têkildarî ketin an teqînan li bajarokê Şlomî, ew jî bi sansûrê, hesasiyeta saziya ewlehiyê ya Îsraîlê li ser bandora dronên Hizbullahê li ser wêneyê berqewetiya vê rejîmê eşkere dike.
Bi gelemperî, bûyerên ku li eniya başûrê Libnanê hatine tomarkirin nîşan didin ku şer ketiye qonaxekê ku tê de bandora serdestiya hewayî ya kevneşopî ya Îsraîlê li hember taktîkên lêçûnkêm û pir bi bandor ên berxwedanê kêm dibe.
Dronên întiharî êdî ne tenê çekeke alîkar in, lê bûne amûreke navendî ji bo ferzkirina xirabûna domdar li ser hêzên Îsraîlî li başûr, afirandina tevliheviyê li eniya navxweyî ya bakurê Filistîna dagirkirî, û qelskirina soza Îsraîlê ku dagirkirina qada ewlehiyê ya 8 heta 10 kîlometreyan di başûrê Libnanê de, ewlehiyê ji bo bajarokên bakur peyda dike.
