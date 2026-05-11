Çîn: Helwesta Pekînê li ser Îranê nayê guhertin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê(S.X) – ABNA –Malpera Wezareta Karên Derve ya Çînê, Guo Jiakun, berdevkê Wezareta Karên Derve yê Çînê, di civîna rojnamevanî ya îro (duşem) de, di bersiva pirsê rojnamevanê Ajansa France Press (AFP) de li ser cezakirina pargîdaniyên Çînî ji aliyê Amerîkayê ve bi îdiaya peydakirina wêneyên manşeyî bo Îranê û têkiliya wê bi rêwîtiya hefteya niha ya Donald Trump, serokkomarê Amerîkayê, bo Çînê, got: Çîn bi tundî dijî cezayên yekalî û neqanûnî ye ku bingehê wan di qanûna navneteweyî de tune ye û bê destûra Konseya Ewlekariya Neteweyên Yekbûyî têne sepandin.
Îdiaya Amerîkayê li dijî şîrketên Çînî
Amerîkayê îdia kiriye ku van şîrketên Çînî bi peydakirina wêneyên manşeyî, beşdarî operasyonên leşkerî yên têkildarî Îranê bûne; îdiayek ku Pekîn red kiriye û di çarçoveya polîtîkaya zext û cezayên Waşingtonê de dinirxîne.
Balkêş e ku Wezareta Xezîneyê ya Amerîkayê vê dawiyê 10 kes û pargîdaniyên bi îdiaya alîkariya ji hêzên çekdar ên Îranê re ji bo peydakirina çek û madeyên xav ên bikêr, ceza kirine.
Piştgiriya ji mafên şîrketên Çînî
Guo Jiakun zêde kir: Çîn her tim ji pargîdaniyên xwe xwestiye ku çalakiyên xwe di çarçoveya qanûn û rêziknameyan de pêk bînin û di heman demê de, Pekîn bi tundî piştgirî ji maf û berjewendiyên rewa yên pargîdaniyên Çînî re dike.
Helwesta sabit a Çînê li ser Îranê
Wî herwiha bi îşaretkirina pêşveçûnên têkildarî Îranê, tekez kir: Helwesta Çînê li ser mijara Îranê zelal û sabit e û cezayên yekalî yên Amerîkayê tu guhertinek li vê helwestê nakin.
Hişyariya li ser zêdebûna tansiyonan ( rageşiyê)
Berdevkê dîplomasiya Çînê di beşeke din axaftinên xwe de diyar kir: Pêşengiya lezgîn ya civaka cîhanî divê hewldana berfireh bo pêşîlêgirtina ji nû ve destpêkirina şer û zêdebûna tansiyonan be, ne ku bikaranîna pevçûnan ji bo bi etîketa xirab û navnexweşkirina welatên din.
