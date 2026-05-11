«Cîhada Jinen» di Gotinên Îmam Elî (s.x) de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Îmam Elî (a.s) di beşekê ji Hikmetê 136 yê Nehc ül Belaga de dibêje:«وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ» – “Cîhadê jinê, xweş şûhirdariya ew e.”
Ji ber ku di meydana cîhadê de pirsgirêkên zêde hene: têrêdayînê ji malê (di demekê de ku şergerên rêya Xwedê xercên xwe ji hêman, hewan û xwarinê dixistin), têrêdayînê ji canê, dûrbûnê ji jin, zarok û malbat û di gelek rewşan de birîndarîya giranê jismî. Jin jî gava di rûberûya zexmên jiyanê, serokatiya malê û gelek caran di pêşîya şikên û lêv zexmên zilamê xwe de didin, ger hevsengî û temamî nîşan bidin, ew cîhadeke mezin dikin.
Esbexbin Nebâte, ku di nav hevalên taybet a Îmam Elî (s.x) de bû, ji wê re gotîye:
“کَتَبَ اللهُ الْجِهَادَ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ…”
Xwedê cîhad li ser mêrun û jinan wîbine mecbûr kir. Cîhadê mêran ew e ku xweriya mal û canê xwe bikar bîne heta di rêya Xwedê de were kuştin; û cîhadê jinan jî ew e ku li dijî eza û xuşîyên ku ji aliyê zilamê xwe û xweşbînîyên wî têne, bi xêr û sabrê bisekinin.
(1)
Di hadîseke din de, ku di kitêba ed Dürr ül Mensûr ya Süyûtî de hatiye, Esma ji tolê Ensar hat nav naveta Pêxemberê Giriyal (s.a.w.w) de. Gava Peygember di nav sahabeyan de rûniştiye bû, wî got:
— Bav û dayikê min qurbana te bê, ez wekî nîşandanê jinan ji bo te hatime.
Bî hurmeta min bibe xwe, bizan ku tu jinek li rojhilat û rojavayê dinyayê nîne ku bê wê bête weha bixwîne û razî nebîte bi axaftina min. Xwedê te bi rastiyê ji bo mêran û jinan şandiye. Em wê bawer kirine te û Xwedêya ku te şandiye. Lê me jinan bi rastî di girêdana qedexiyên xwe de ne – divê em di mala xwe de bimînin, xwestinên zilaman pêbikin, zarokên we bideyn dinyayê; lê hûn mêran ji me pêşin: di cemûan û civatakirinan, serê şer û şandina cenazeyan, pêdanê hacê li cem hacê, û bi taybet jî di cîhadê derve rêya Xwedê de.
Gava yek ji we ji bo hacê, umreyê an cîhadê derdikeve, em jî mala we diparêzin, ji bo we cilên dixeynin û zarokên we diparêzin. Ey Resûlê Xwedê! Em di kîjan xelatekê de bi we hevpar in?
Peygember (s.a.w.w) bi xwe tevahî vegeriyaye ber sahabeyan û got:
“Guh diketin gotina vê jinê? Tu carî ji kesek re pirsek xweş tîştir ji vê li ser dînê guhdariyekirine?”
Hemûyî gotin: “Ey Resûlê Xwedê! Em bawer nakirîne ku jinê dikare bi tiştên weha gihêje.”
Paşê Pêxember (s.a.w.w) vegeriyaye ber wî xwe û got:
«اِنْصَرِفی أیَّتُهَا الْمَرْاَةَ…»
Ey jin, vegere û jinên ku di paşê te de ne zanyar bike ku:
şûhirdariya yek ji we bi awayekî rast, xwestina raziya zilamê xwe û şopgirtina razîbûna wî li hember xwe, bi gweriya hemû wan xebatên xêr in.
«فَأَدْبَرَتِ الْمَرْأَةُ…»
Û ew jin vegeriya û bi xwe di şadî û hêrsê “Allahu Ekber” û “La ilaha illa Allah” dibêjîbû.
(2)(3)
Peynivîs :
Îmam Eli (s.x) di beşa 136an a Nehc-ül Belaga de, “Cihadê Jinan” wekî şewwerîya hêja dîtîye. Ji ber ku di qada cihadê de hem avêtina mal heye, hem avêtina can, hem dûrbûna ji jin û zarok û hwd. Ji ber vê yekê, eger jin li hemberî pirsgirêkên xwedîkirina malê û nerazîbûn û axînên zimanê şewwerî, bîhnfirehî û sebir nîşan bidin, ew cîhadeke girîng dikin. Ji ber vê sedemê Îmam (ع) dibêje: “Xwedê cihad li ser mêr û jinan mecbûr kiriye, û… , û cihadê jin di vê de ye ku li hemberî êşa ku ji şewwerê xwe dibîne û li hemberî sûcdarî û hesasiyetên wî, sebirê bike.”
