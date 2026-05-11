Amadebûna milet a bi şêweyî Emmarî, parçeyek sereke ya sêgoşeya stratejîk a şerê Remezanê. Civaka Îranê ji "têkelgehê" derbasî "umetê" bûye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X)– ABNA – Rûniştevana zanistî ya bi navê «Ji kiryara komelî heya ji nû ve avakirina nasnameya civakî; xwendineke civaknasî ya amadebûna meydanî ya gel di şerê Remezanê de» îro sibeha duşemê, bi pêşkêşkirina serhêl ê Hucetulîslam wel Muslimîn Dr. Seyîd Wehîd Kaşanî, endamê heyeta zanistî û nûnerê Cami’etel Mustefayê li Tirkiyeyê, li salona civînên Civata Cîhanî ya Ehlul Beyt (S.X) hate lidarxistin.
Di vê rûniştvanê de, Hucetulîslam Kaşanî di axaftinekê de bi navê «Bi’seta civakî ya umetê di şerê tehmîlî de» bi analîzeke civaknasî û ayînî amadebûna gel di meydanên civakî de û «cîhadê kolanî» şirove kir û vê amadebûnê wek nîşana bilindbûna civakê ji asta «têkelgehê» ber bi asta «umetê» daxuyand.
«Bi’seta civakî ya umetê»; têgeheke ji gotina Rêberê Şehîd hatiye wergirtin
Hucetulîslam Kaşanî di destpêka axaftina xwe de bi îşareta çavkaniya avabûna sernavê gotûbêjê got: «Ramana sereke ya vê gotûbêjê ji hevokeke ku Rêberê me yê Şehîd gotiye, îlham girtiye; ku "Piştî vê jî eger bûyerek ji bo welêt peyda bibe, Xwedayê Mazin vî gelî ji bo berhingarîbûna wê re bi’set bike û gel kar bi dawî dike."»
Wî zêde kir: «Bêjeya "Bi’seta civakî ya umetê di şerê tehmîlî de" bi rastî çavdêriya heman pêşbîniyê dike; pêşbîniya ku Rêberê Şehîd pêşkêş kiribû û Rêberê Mezin ê Şoreşê jî piştî şehîdbûna wî di axaftinên xwe de behs kir.»
Ev mamosteyê hawzeyê û zanîngehê bi gotina ku hin kêlîyên dîrokî ji bûyereke asayî derbas in, diyar kir: «Di dîroka civakan de, gavên ku civak digihîje asteke ji tîrêjiya wate û tundiya kiryarê ku êdî nayê şirovekirin bi têgînên rojane hene.»
Wî domand: «Ya ku di dema şerê tehmîlî de û di şiklê amadebûna gel di cîhadê kolanî de qewimî, tenê kombûneke kolanî nebû; lê di qatên kûrtir ên civakî de xwediyê taybetmendiyên tevgerreke civakî bû.»
Bilindbûna civakê ji "têkelgehê" ber bi "umetê"
Hucet-ul-îslam Kaşanî bi rûnkirina têgeha "umet-saziyê" diyar kir: «Di vê pêvajoyê de, civak ji asta "têkelgehê" ber bi asta "umetê" bilind bû; ango civak ji rewşa bereaktîf ber bi asta kiryara komelî ve hat goghartin û ji qeraxê ber bi naveroka hevsengiyên hêzê ve rê dît.»
Wî li ser ferqa "têkelgehê" û "umetê" got: «Civaka ku di asta têkelgehê de maye, bê girêdana kûr a wateyî, nasnameya domdar û asoya dîrokî ye û tevgerên wê zêdetir di bin bandora coş û medyayê de ne; lê umet, civaka xwedî nasnameya hevbeş, asoya şaristanî û li dora wate û nirxên hevbeş avabûyî ye.»
Nûnerê Cami’etel Mustefayê li Tirkiyeyê zêde kir: «Di civaka ku tê de umet-sazî qewimiye, endamên civakê xwe beşek ji mîsyoneke dîrokî dibînin û kiryarên civakî tê de, ji berjewendiyên demkurt watedartir dibin.»
Ji bergirtina hestyarî heya kiryara komelî ya dîrok-sazker
Kaşanî di domana axaftina xwe de bi îşareta ferqa "bergirtin" û "kiryara komelî" diyar kir: «Di asta bergirtinê de, tevgerên pasîf, hestyarî û demkî ne; lê di asta kiryara komelî de, tevger hişmendane, armancdar û watedar dibe û şiyana domandina û dîrok-saziyê bi dest dixe.»
Wî tekez kir: «Bi’seta civakî ya umetê bi vê wateyê ye ku civak di helwesteke dîrokî de û li hember têgihiştineke hevbeş a gefê, bi hişmendî û bi iradeyê dikeve meydanê û asoyeke şaristanî çêdike.»
Ev mamosteyê zanîngehê bi îşareta rola gel di hevsengiyên hêzê de zêde kir: «Di vê nêrînê de, gel êdî temaşevanên pasîf nînin, lê beşdarên çalak in di hevsengiya hêzan de.»
Kolan; ji valageha laşî heya meydana hilberîna peyamê
Kaşanî valageha bajarî û kolanê di şertên şerê têkel de wek «meydana tansiyon û hilberîna peyamê» wesf kir û got: «Kolan tenê valageheke laşî û bêalî nîne; lê şûneya derketina iradiyên komelî û bibandor di hevsengiyên stratejîk û ewlekariyê de ye.»
Wî bi îşareta ramana Michel Foucault diyar kir: «Ev rewş dikare bi têgeha "hêza civakî" di ramana Foucault de were analîzkirin; şûnê ku hêz tenê di destê saziyên fermî de nîne, lê di torêke ji têkiliyên civakî de belav dibe.»
Îşareta peyama Rêberê Şoreşê û "amadebûna Emmarî ya milet"
Kaşanî di beşeke din a axaftina xwe de îşareta peyama nivîskî ya yekem a Rêberê Mezin ê Şoreşê piştî şehîdbûna "Rêberê Şehîd" kir û got: «Wî di destpêka peyama xwe de ayeta 106 ya sûrete Baqareyê tîne bîrê: «ما نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها» (Her ayetekê ku ji holê rakin an jî ji bîr bikin, ji wê çêtir an wek wê tînin).»
Wî zêde kir: «Rêberê Mezin ê Şoreşê di dûmanê de dibêje: "Eger ew ni’meta mezin ji me hat stendin, li şûna wê, dîsa amadebûna Emmarî ya miletê Îranê pêşkêşî vê sîstemê hat kirin."»
Ev mamosteyê hawzeyê diyar kir: «Bi rastî wî tekez dike ku her çiqas Rêberê Şehîd ji dest da, lê li hember şahidê bi’seteke civakî li Îranê ne.»
Hêviya civakî; bergira projeyê bêhêvîkirinê
Hucetulîslam Kaşanî "hêvî" wek ji pêkhateyên sereke yên bi’seta civakî daxuyand û diyar kir: «Civaka ku bi’seta civakî tê de qewimiye, civaka ku hêvî tê de ji nû ve hatiye hilberandin e.»
Wî zêde kir: «Di şertên zexta şer, ceza û gefên derveyî de, eger hêviya civakî betal bibe, valahî û bêwatebûnê belav dibe; lê civaka berxwedêr nahêle dijmin wê bêhêvî bike.»
Kaşanî rola medyayên, maddahan, xetîban, helbestvanan, hunermendan û hetta dirûşm û sembolên meydanî ji bo ji nû ve avakirina hêviya civakî pir girîng daxuyand û got: «Dijmin hewl dide civakê bêhêvî bike, ji ber vê yekê hêvî-afirandin girîngiya stratejîk bi dest dixe.»
Gel, meydan û dîplomasî; layên sêgoşeya stratejîk
Nûnerê Cami’etel Mustefayê li Tirkiyeyê di beşa dawî ya axaftina xwe de, ji avabûna "sêgoşeya stratejîk a gel, meydan û dîplomasiyê" di şerê Remezan de axivî û diyar kir: «Amadebûna domdar a gel di cîhadê kolanî de, hem ji bo meydanê û şervanan girîng bû û hem jî ji bo dîplomasiyê.»
Wî zêde kir: «Sermiyana civakî ya ku di cîhadê kolanî de ava bûye, piştvanekî stratejîk bû ji bo fermandaran di meydanê de û di asta dîplomasiyê de jî baweriya bi xwe ya dîplomatan zêdetir dikir.»
Kaşanî tekez kir: «Dîplomatekî ku li maseya danûstandinan rûdine, gava bizane ev sermiyana civakî li pişt wî heye, bi baweriyeke zêdetir danûstandinan dike û aliyê din jî vê yekê di hesabên xwe de dihesibîne.»
.........
Dawiya peyamê
Etîket:
Seyîd Wehîd Kaşanî, Bi’seta gel, Şerê Remezanê, Analîza şerê Remezanê, Ji kiryara komelî heya ji nû ve avakirina nasnameya civakî; xwendineke civaknasî ya amadebûna meydanî ya gel di şerê Remezanê de, Tengava Hormizê
Amadebûna milet a bi şêweyî Emmarî, parçeyek sereke ya sêgoşeya stratejîk a şerê Remezanê. Civaka Îranê ji "têkelgehê" derbasî "umetê" bûye
Hucat-ul-Îslam wel-Muslimîn Dr. Seyîd Wahid Kaşanî ku endameke heyeta zanistî ye û nûwenerê Cemî’iyyetü’l-Mustafâ li Tirkiyê, di rûniştina zanistî ya bi navê «Ji konşa hevpar heta ji nûve avakirina nasnameya civakî» de bi paşvêçûn li ser vê yekê ku civaka Îran di şerê “Ramazan” de ji asta «tode» heta asta «ümmet» bilind bû, got: gel di “Cihadê xetî” de bûye yek ji sê qewareya mîzanê hêzê.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X)– ABNA – Rûniştevana zanistî ya bi navê «Ji kiryara komelî heya ji nû ve avakirina nasnameya civakî; xwendineke civaknasî ya amadebûna meydanî ya gel di şerê Remezanê de» îro sibeha duşemê, bi pêşkêşkirina serhêl ê Hucetulîslam wel Muslimîn Dr. Seyîd Wehîd Kaşanî, endamê heyeta zanistî û nûnerê Cami’etel Mustefayê li Tirkiyeyê, li salona civînên Civata Cîhanî ya Ehlul Beyt (S.X) hate lidarxistin.
Your Comment