Bertekla kartonî (karîkaturî) li hember jidayikbûna zarokê berdevka Qesra Spî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beytê (s.x) –ABNA – Kemal Şeref, hunermendê karîkaturîstê Yemenî, di bertekeke sembolîk de li hember jidayikbûna zarokê berdevka Qesra Spî, wêneyek ducarî ya dayikî û pitikiyê pêşkêş kir ku tê de, aramî û ewlehiya aliyekî bûyerê, li hember xwîn, xem û tundiyê aliyê din radibe; vegotineke dîtbarî ya pîvanên ducarî yên ku rexnegiran wek berhema polîtîkayên şerxwaz ên Amerîkayê didin nasîn.
Ev karîkatur, bi rastî îtirazeke tund e li dijî "pîvana ducarî" û nakokiya di navbera jiyana taybet ya berpirsên siyasî û encamên biryarên wan li cîhanê de.
Karîkatur
Kemal Şeraf
Berdevkê Qesra Spî
