Şêx Naîm Qasim: Divê dewleta Libnanê dil bi seraba danûstandinan ve girê nede / Pêşengiya berxwedanê, li hemberî dagirkeriyê ye

Li gor nûçegihaniya navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) – ABNA– Sekreterê Giştî yê Hizbullahê ya Libnanê di daxuyaniyekê de ku «Hesen Fezlullah», nûnerê Hizbullahê di parlamena wî welatî de xwendiye, destnîşan kir ku: Hikûmeta LUbnanê fersenda agirbesta giştî ji dest da û pêvajoya ku pêşve çûye, dê bibe sedema rijandina xwînên zêdetir.
Di vê daxuyaniyê de ku bi munasebeta şehîdbûna «Yûsuf Haşim» ji fermandarên mezin ên berxwedanê hatiye xwendin, tê gotin: Pêşengiya berxwedanê îro ne mijarên alîgir e; belkî hemberî dagirkeriyên rejîma dagirker e û Hizbullahê ji hikûmeta Libnanê dixwaze ku xeletiyên xwe dubare neke û dil bi seraba danûstandinan (rasterast bi rejîma siyonîst) ve negirêde.
Şêx Naîm Qasim destnîşan kir ku çareseriya berdest îro aramî û domdarî li meydana şer bi destên hêzdar ên mücahidên berxwedanê û sebreta gelê ku îradeyekê nekêşbar heye, ye.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê destnîşan kiriye: Em careke din dubare dikin û dibêjin ku emê vegerin 2'yê Adara borî (11'ê Reşemiyê) ango lihevhatina agirbesta berê ya di navbera Libnan û Îsraîlê de, venagerin.
