Şerê îro qada cudakirina bawermendan ji munafiqan e.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hucetul-Îslam Muhsin Dadsereşt Tehranî di axaftina xwe ya berî nimêja êvarê û axeftanê ya roja Yekşemê, 20ê Gulana, li Şebistana Îmam Xumeynî(r.a) ya Herema Xanima Kerametê Fatima masume(s) de, bi amaje bi rojên ziyareta Hz. Elî bin Mûsa er-Riza(s.x), li ser çend hedîsan di fazîleta ziyareta wî de axivî û got ku di hedîseke muteber de ji Îmam Mûsa Kazim(s.x) hatiye vegotin ku ferman kiriye:
«مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا، فَلَهُ عَلَی اللَّهِ سَبْعُونَ حَجَّةً مَبْرُورَةً»
Yanî, kê gorê kurê min Elî bin Mûsa el-Riza(s.x) ziyaret bike, li cem Xwedê xwedî xelata heftê hecên meqbûl dibe. Wî zêde kir ku kêmtirîn xelata vê ziyaretê heftê hecên meqbûl e û ev xelat dikare heta heftê hezar hecên meqbûl jî bilind bibe.
Dadsereşt Tehranî herwiha got ku Îmam Cewad(s.x) di bersiva pirsê de li ser fazîleta ziyareta Îmam Riza(s.x) li hember ziyareta Seyyiduşşuheda(s.x) ferman kiriye ku ziyareta bavê min efdal e; ji ber ku Îmam Huseyn(s.x) ji aliyê gelek kesên ji çand û mezhebên cuda ve tê ziyaret kirin, lê Îmam Riza(s.x) tenê ji aliyê Şîeyên duwanzdeh Îmamî ve tê ziyaret kirin, û ev nîşana rastiya vê mezhebê ye.
Axêverê herema pîroz di berdewamiyê de bi amaje bi şert û mercên şerê li dijî Amerîka û Îsraîlê got ku bi istinada hedîseke ji Îmam Sadiq(s.x), Hazret sê caran bi qesema celaletê ferman kiriye:
« وَاللَّهِ لَتُغَرْبَلُنَّ»؛
yanî hûn ê bên elxandin û perçiqandin, heta ku ji nav we tenê hejmareke hindik bimîne. Wî got ku ev şerê zalimane bûye pîvanek ji bo cudakirinê di navbera heq û batil de.
Wî herwiha bi amaje bi xutbeya şanzdehemîn a Nehculbelaghe ku Emîrulmuminîn(s.x) bi qesem di wê de gotiye gel dê bêne elxandin, diyar kir ku di van kombûn û civînên de mirov dibîne ku hin kesên ku di dîmenê xwe de şoreşger xuya nakin, tên meydanê; li hember vê yekê, hin kesên ku duh şoreşger dihate nasîn, îro di rêza Amerîkayê de cih digirin. Wî zêde kir ku heta hin kes ji welatên Amerîka û Ewropayê jiyana xwe hiştine û xwe gihandine Îranê da ku di vê eniya heq de amade bin.
Dadsereşt Tehranî bi amaje bi fetwayên hemû fuqehayên izam zêde kir ku heke welatekî Îslamî bibe hedefa êrîşa kafiran, parastina wî li ser hemû misilmanan wacib dibe. Bi gotina wî, ev berpirsiyarî heta li ser jinan jî ye, û amadebûna li kolanan û civînan yek ji girîngtirîn nîşaneyên parastina welat e.
Axêverê herema pîroz bi istinada ayeta pîroz a
«إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا»
got ku Xwedê soz daye heke hûn sabirî û teqwayê hebe, hîle û pilanên dijmin nikarin tu zirarê bidin we. Wî teqwa bi du cureyan şirove kir: teqwaya ferdî û teqwaya siyasî. Li gorî wî, teqwaya siyasî wateya xwe gihandina itaeta Weliyê Feqîh e. Wî got ku Îmamê Zeman(Xweda li zuhora wî lez bike) di tewqî‘eke şerîf de fermaye ku her kes Weliyê Feqîh red bike, min jî red kiriye.
Wî di dawiya axaftina xwe de bi amaje bi ayeta pîroz a
«یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ مُسَوِّمِینَ»،
tekîd kir ku Xwedê soz daye ku firişteyên xwe ji bo alîkariya we bişîne. Wî got ku divê dil bi hêz be û bi sabirî û teqwa bawerî bi sozên Îlahî were parastin.
.........................
Dawiya peyamê
Etîket
Mezargeha Pîroz a Hezretî Mesûme (S)
Îran
Munafik
Bawermend
Pispore Perestgeha Pîroz bi îşaretkirina şert û mercên şerê li dijî Amerîka û Îsraîlê berdewam kir û hedîseke Îmam Sadiq (s.x) bi bîr xist û got: Pêxember sê caran sond xwar, "Bi Xwedê, hûn ê werin tasfiyekirin, hûn ê ji hev werin veqetandin heta ku tenê çend kes bimînin." Ev şerê hovane bûye pîvanek ji bo cudakirina rast û xelet.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Hucetul-Îslam Muhsin Dadsereşt Tehranî di axaftina xwe ya berî nimêja êvarê û axeftanê ya roja Yekşemê, 20ê Gulana, li Şebistana Îmam Xumeynî(r.a) ya Herema Xanima Kerametê Fatima masume(s) de, bi amaje bi rojên ziyareta Hz. Elî bin Mûsa er-Riza(s.x), li ser çend hedîsan di fazîleta ziyareta wî de axivî û got ku di hedîseke muteber de ji Îmam Mûsa Kazim(s.x) hatiye vegotin ku ferman kiriye:
Your Comment