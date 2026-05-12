Mîr Selîm: Parastina Kendava Farisî parastina yekparçeyiya axa welêt e

Li gorî raporeka Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt ê(s.x) – ABNA – Seyîd Mustafa Mîrselîm, endamê Partiya Mutelefe ya Îslamî û endamê Meclîsa Tespîkirina Maslaheta Sîstemê, di axaftinekê de bi rojnamevanê ABNA re, bi ravekirina cihê stratejîk ê Kendava Fars û Tengava Hormuzê, tekez kir: "Ev her du deverên avî li gorî nêrîna Komara Îslamî ya Îranê tenê rêyek aborî yan erdnîgarî ya sade nîn in, lêbelê pergalek ji nasname, qanûn û xwezayê ne ku wekî sermiyanek axî ya welat rol dilîzin."
Wî bi destnîşankirina ku di wêjeya siyasî ya cîhanê de ji Kendava Fars û Tengava Hormuzê wekî "dilê erdê" tê binavkirin, got: "Ev girêdan ji bo Îranê wêdetirî ravekirinên asayî yên erdnîgariya siyasî ye û divê di çend qatên bingehîn de were analîzkirin."
Mîrselîm di ravekirina qata yekem a vê analîzê de, Kendava Fars wekî sermiyanek axî û faktorek girêdana gelên îranî li seranserê dîrokê dîyar kir û zêde kir: "Ji perspektîfa dadî û dîrokî, navê Kendava Fars ne tercîhek zimanî, lê belgeyek qethî ya xwedîbûn û nasnameya axî ya Îranê ye. Ev devera avî beşek ji pergala parastinê, aborî û çandî ya welêt e û her zererekê lê bike, êrişeke li ser yekparebûna axî ya Îranê ye."
Wî herwiha bi destnîşankirina cihê Tengava Mîrselîm wekî yek ji derbasgehên herî qerebalix ên enerjiyê yên cîhanê got: "Ev tengav di hevsengiya hêz û ewlehiya enerjiyê de rola diyarker dilîze û Îran bi serdestiya stratejîk a li ser wê, di pozîsyona serekê ewlehiya herêmê de cih girtiye. Ewlehî di vê avahiyê de ne bi hebûna hêzên biyanî ve girêdayî ye, lê encama astengkirina biaqil û derûnî ye ku di heman demê de aramiya herêmî xurt dike û ji maceraxwaziyê jî diparêze."
Serokê Heyeta Hakemiyê ya Partiya Mutelefe ya Îslamî herwiha Kendava Fars wekî mezintirîn sermiyanê hilberîner ê welêt dîyar kir û got: "Sutkirina ji boneyên hevbeş, pêşxistina bendera û xurtkirina rêyên tranzîtê, hemû bi parastina vê sermiyanê neteweyî ve girêdayî ne." Wî zêde kir ku nêzîkatiya welêt ji nêrîna tenê leşkerî ber bi nêrîna pêşvebirina bihêz a li vê herêmê ve diçe.
Mîrselîm bi tekezkirina rewayiya dadî ya hebûn û serweriya Îranê li van avahiyan got: "Mafê serweriya Îranê li ser avên axî û çavdêriya derbasbûnê li Tengava Mîrselîm li ser bingeha mafên dîrokî û qanûnên navneteweyî yên deryayê ye."
Wî her hewlek ji bo çewtiya navê Kendava Fars yan destwerdana wêrankar li vê herêmê, li dijî nîzama dadî ya herêmê dîyar kir û tekez kir: "Îran bi ewlehiya derûnî û domdar a vê devera avî ve girêdayî ye."
Endamê Meclîsa Tespîkirina Maslaheta Sîstemê herwiha bi destnîşankirina kapasîteyên jîngehî yên Kendava Fars, vê herêmê wekî xwediyê zêrê kesk li kêleka zêrê reş dîyar kir û zêde kir: "Ev dever ji ber nîv-girtîbûna xwe, ekosîstemeke nazik heye û parastina cihêrengiya jînewerî ya wê li kêleka sutkirina aborî, girîngiya jiyanî heye." Li gorî wî, ewlehiya Tengava Hirmizê bi ewlehiya jîngehî ya zîndewerên wê ve girêdayîyeke cudanebar heye.
Mîrselîm di berdewamiyê de, Tengava Hormuzê wekî tengava rûmetê ji bo Îranê dîyar kir û got: "Komara Îslamî karîye di navbera sutkirina aborî, parastina leşkerî û parastina jîngehê de hevsengiyeke domdar çêbike û vê herêmê bike dilê lêdana beşa deryayî ya welêt."
Wî bi destnîşankirina rola hêza leşkerî di stabîlkirina ewlehiya vê herêmê de got: "Îro Kendava Fars û Tengava Hirmizê di bin çavdêriya tam a hêzên parastinê yên Îranê de ne û ev hêz, ne ji bo agirkirinê, lê ji bo afirandina astengî û sepandina aştîya domdar e. Ev hêza leşkerî, garantiyek bihêz ji bo parastina berjewendiyên neteweyî û peyameke zelal ji hêzên der-herêmî re ye ku dema gef û revê di vê avahiyê de qediya ye."
Mîrselîm herwiha Kendava Fars wekî tevahiyek nedabeşkirî dîyar kir û got: "Parastina her santîmetreya vê herêmê, ji giravan bigire heya cureyên jînewerî, berpirsiyariyek neteweyî û dînî ye û ev devera avî bi xwîna şehîdan, zanîn û qanûnê hatiye û wê jî bê parastin."
