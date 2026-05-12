NN ragihand: Tramp li ser ji nû ve destpêkirina operasyonên leşkerî li dijî Îranê dixebite

Li gorî raporeka Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)– ABNA – CNN di nivîsekê de ragihandiye: «Donald Trump, Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, di pey wê yekê de ku ji awayê têkiliya Îranê di danûstandinên têkildarî bidawîanîna şer de nerazîbûn hatiye vegotin, îhtîmala ji nû ve destpêkirina operasyonên leşkerî yên berfireh li dijî Îranê bi ciddîtî zêdetir di ber çavan re derbas dike.»
Torra nûçeyan a CNN bi vegotina çavkaniyên agahdar ji raçavkirinên navxweyî yên hikûmeta Amerîkayê ragihandiye ku Trump bi awayekî zêdeyî ji rêvebûna danûstandinan bi Tehranê re bêhêvîbûna xwe eşkere kiriye û hin alîkarên wî bawer dikin ku ew niha li gorî hefteyên borî meyildariya wî ji vegerê ber bi vebijêrka leşkerî zêdetir bûye.
Li gorî vê raporê, berdewamiya girtîbûna Tengava Hirmizê û her wiha tiştê ku li Waşingtonê wek «cudahiya di helwestên navxweyî yên serokatiya Îranê» tê binavkirin, ji wan faktoran in ku bûne sedema kêmbûna sebira Serokê Amerîkayê.
Di heman demê de çavkaniyên agahdar ji hebûna nêrînên cuda yên li nav hikûmeta Amerîkayê li ser gava paşîn agahî dane. Li gorî van çavkaniyan, hin berpirs, di nav de hejmareke ji berpirsên Pentagonê jî, dixwazin ku nêzîkatiyeke êrîşkartir were girtin û êrîşên leşkerî bêne kirin da ku cihê Îranê lawaz bibe û Tehran bi dayîna îmtiyazan di danûstandinan de were mecbûrkirin.
Berevajî vê, komeke din a di hikûmeta Amerîkayê de tekez dikin ku divê derfeteke mezintir ji rêya dîplomatîk re bê dayîn û ji berfirehkirina pevçûna leşkerî di rewşa heyî de dûr bê girtin.
CNN her wiha ragihandiye ku hin berpirsên Amerîkî ji demek berê ve di derbarê pîvana rast a veguhastina nerazîbûna rastîn a Trump bi rêya Pakistanê de guman kirine û bawer dikin ku Islamabad carinan wêneyekî xweştir ji helwesta Îranê re pêşkêşî Waşingtonê dike.
Li gorî vê raporê, nayê hêvîkirin ku biryarek girîng li ser gava paşîn a Amerîkayê berî rêwîtiya plansazkirî ya Trump a Çînê ya ku tê çaverê kirin piştî nîvro ya îro, roja sêşemê, pêk were, were girtin.
