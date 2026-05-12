John Bolton: Îran dikare mîna "kilîta elektrîkê" aboriya cîhanê kontrol bike

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —John Bolton, şêwirmendê berê yê ewlekariya neteweyî yê Qesra Spî di serdema yekem a serokomariya Donald Trump de, di noteke rexnegirî de li ser performansa serokê Amerîkayê di şerê li dijî Îranê de nivîsî û wî ji ber rawestandina zû ya êrîşan bi tundî sûcdar kir.
Têketina ne jêhatî ya şer bêyî pêveka siyasî
Bolton di vê notê de nivîsiye: Trump bêyî her amadekariyek û ravekirinek berê ji bo raya giştî ya Amerîkayê, Kongre û hevalbendên cîhanî, êrîşên li dijî Îranê dest pê kir.
Tirsa ji dubarebûna "Peymana Obama"
Şêwirmendê berê yê ewlekariya neteweyî yê Amerîkayê destnîşan kir: Trump ketiye têleke girtî; ji aliyekî ve tîbûna peymanekê ye ku bikaribe navê wê bike "serfirazî" û ji aliyê din ve bi tundî ditirse ku peymaneke mîna BrCN (wek Obama) îmze bike û tê rexne kirin.
Li gor Bolton, vê bêbiryardariyê sedem kiriye ku Îran bersivek "bi temamî neqebûl" ji bo çarçoveya pêşniyarkirî ya Amerîkayê bide.
Şaşiya mîna Eden a Trump
Bolton ji bo rexnekirina Trump vedigere qeyrana Kanala Suez (1956); dema ku Anthony Eden, serokwezîrê wê demê yê Brîtanyayê, êrîşeke leşkerî ji bo vegerandina Kanala Suez dest pê kir, lê di bin zextên navneteweyî de tirsî û di nîvê rê de fermanê rawestandina şer da.
Bolton dinivîse: Ev paşvekişîn bû sedema hilweşîna Împaratoriya Brîtanyayê û îstifaya Eden.
Winston Churchill di heman demê de bi şermezarkirina Eden got: "Ez nizanim gelo ez bi xwe qet cesaret kiribûm ku dest bi vî şerî bikim an na; lê ez vê dizanim ku eger dest pê bikira, tu carî cesaret nakirim ku di nîvê rê de wî rawestim."
Bolton destnîşan dike ku Trump tam li cihê Eden radiweste; wî şer dest pê kir, lê niha tirsîye û paşde avêtîye.
Gûhê aboriya cîhanê di destê Îranê de
Bolton di dawiyê de hişyarî da: Eger ev qeyran tenê bi dîplomasiyê bi dawî bibe, Îranê dê vê encamê derxîne ku girtina Tengava Hormuz tu lêçûnek leşkerî ji bo wî nîne. Di vê rewşê de, Tehran dikare wekî "kilîtek elektrîkê", her demê ku bixwaze zextê li ser aboriya cîhanê kêm an zêde bike.
John Bolton, şêwirmendê berê yê ewlekariya neteweyî yê Qesra Spî, di noteke xwe de bi pejirandina têkçûna stratejîk a Amerîkayê li hemberî Îranê, Trump wekî serokwezîrê têkçûyî yê Brîtanyayê "Anthony Eden" binav kir û hişyarî da ku Îran niha hêza kontrolkirina aboriya cîhanê wekî "kilîtek elektrîkê" di destê xwe de ye û dikare her demê ku bixwaze, zextê li ser aboriya cîhanê kêm an zêde bike.
