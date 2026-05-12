DAIŞ (Dewleta Îslamî ya Iraq û Şamê) berpirsiyariya kuştina 2 leşkerên Sûriyê li ser xwe girt

Li gor rapora ajansa nûçeyan a Ehlê Beyt (Ewna) – DAIŞ îro (sêşemê) di daxuyaniyekê de ragihand ku berpirsiyariya êrîşa ku bû sedema kuştina 2 ji leşkerên artêşa Sûriyê, li ser xwe digire.
Rojnameya Reuters di vê derbarê de nivîsî: êrîşa ku roja duşemê li parêzgeha Hesekê li bakurê rojhilatê Sûriyê qewimiye, nîşana domandina gefa DAIŞê di demekê de ye ku Ahmed el-Şera (Ebû Muhemmed el-Cewlanî) serokê demkî yê hikûmeta Sûriyê, hema hema salek û nîv piştî hilweşîna hikûmeta Beşar Esed, li pey xurtkirina kontrola hikûmetê li ser welêt ye.
Ajansa nûçeyan a fermî ya Sûriyê (SANA) jî ragihand ku di êrîşa kesên nenaskirî li otobûseke li derûdora Hesekê de, du leşkerên artêşa Sûriyê hatin kuştin û hejmareke din jî birîndar bûn.
DAIŞê di daxuyaniyekê de ya kurt ku ji aliyê ajansa Emeq ve hate weşandin, ragihand ku hêzên wan 6 endamên artêşa Sûriyê di dema kemînekê de li heman herêmê kuştine an jî birîndar kirine.
