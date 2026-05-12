Berdevkê Wezareta Parastinê: Her êrîşeke nû ya dijmin têkildarî wê yekser bersiv tê dayîn

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x)— ABNA —Serdar Riza Telaî Nîk, roja sêşemê 22ê Avrêla 2025ê (2ê Gulanê 2025ê), di merasîma pîrozkirina dayika Serokê Heyva Sor a Îranê de ku li Mizgefta Bilal hate lidarxistin, li ber komkûya rojnamevanan got: "Dijminê Emerîkayî yê Siyonî, an li meydanê an jî di dîplomasiyê de, divê teslîmî mafên rewa û qethî yên miletê Îranê bibe. Bêyî misogerkirina mafên mentiqî, rewa û qethî yên miletê Îranê, dijmin nikare ji heriyê ku tê de asê maye derkeve."
**Berdevkê Wezareta Parastinê zêde kir: "Îran kapasîteya xwe ya bilind li meydana şer û dîplomasiyê bi piştgiriya hebûna meydanî ya miletê Îranê nîşan daye. Ger dijmin li qada dîplomasiyê teslîmî daxwazên mafdar û qethî yên miletê Îranê nebe, divê dubarebûna têkçûnên xwe li meydana leşkerî pêşbînî bike."
**Serdar Telaî Nîk wiha domand: "Dubarebûna têkçûnên dijmin li meydana şer bi rastiyên herêmî ve tê pêşbînîkirin. Ji ber vê yekê, li gor rêbaza borî, di pêşerojê de jî miletê Îranê serfirazê sereke yê vî şerê zehmetî de ye û Îran li her du warên dîplomasî û meydanê de, bi biryardarî kapasîte û şiyanên xwe yên parastina mafên miletê Îranê nîşan daye."
Wî teqez kir: "Her gef, êrîş û destdirêziya nû ya ji aliyê dijmin ve, bêguman yekser û bê dereng dê bi reaksiyoneke qethî, temamker û poşmanbûyî re rû bi rû bimîne."
Berdevkê Wezareta Parastinê bîra xwe anî: "Revînên dubare yên keştî û navên Emerîkî ji herêma pevçûnê, nîşana îrade û şiyana hêzên çekdar ên Pasdaran û artêşê li meydanê û herwiha amadebûna wan a ji bo bersiveke poşmanbûyî li hemberî her destdirêziyekê ji aliyê wan ve ye."
