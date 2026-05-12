Çîrokeke balkêş a bûyereke taybet li cîhanê ji bo balyozê Kuweytê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA -Ajansa Nûçeyan a Tasnim Koma Şîroveyên Şer (Roja 74 - Rapora Hejmar 391): Çîroka balkêş a bûyerek taybetî li cîhanê ji bo balyozê Kuweytê li Londonê çi bû?! Ev mijar çi têkiliya wê bi Îranê re heye?
Bedir Muhammed El-Ewadî, balyozê Kuweytê li Londonê, ji nişkê ve ne tenê ji hêla hikûmeta Kuweytê ve ji kar hat dûrxistin, lê hemwelatîbûna wî jî hat standin. Piştre hikûmeta Brîtanî mafê penaberiyê da wî; û piştî vê yekê, dîktatoriya El Xelîfe li Behrêynê hem hemwelatîbûn da wî û hem jî ew kir şêwirmendê El Xelîfe! Çîrok çi ye?
