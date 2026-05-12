Pêwîstiya reaksiyoneke fermî ya Hewlêrê li hemberî îdîayên Trump; 76 hezar dînar qîmeta wê nîne ku prestîja Pêşmerge were rûxandin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Kurdpress - Di nav atmosfera tije bûhar a siyaseta navneteweyî de, ku di wê de “realîzma muamelatî” ya Donald Trump têgihiştinên kevneşopî yên vefadarî û hevalbendiyê dixe ber pirsê, tawanbarîyên wî yên dawî li dijî hêzên Kurd, bi kêmkirina têkoşîna hebûna gelê Kurd bo asteke “muamelata darayî” an jî “peymankariya bi mûçe” û bi pêşkêşkirina îdîayên teorîk li ser “çekên winda”، di rastiyê de hewl didin ku hevalbendan wekî “peymankarên yekcarekî” ji nû ve binasînin.
Ji bo vekolîna vê anomaliya siyasî û bersivdana li ser paradoksa di navbera “kontrola biyometrîk ya Pentagonyê” û “îdîaya nebûna şopandina çekan” de, me rê da Cebbar Yawer، sekreterê giştî yê berê yê Wezareta Pêşmerge. Kesek ku salan di odeyên şer û li ser maseyên muzakereyê de şahidê mühendisîya berevajî ya peywendî û sozên Rojava li herêmê bûye. Ew di vê gotûbêjê de bi zimanekî rasterast qala pêdiviya dawî anîna “ewlehiya derveyî” û vegera bo “rûmeta erdnîgariya dayik” dike. Ev gotûbêj, hewldanek e bo vekolîna pêdiviya derketinê ji qalikê bêdengiya medyayî û ji nû ve pênasekirina ewlehiyê di çarçoveyekê de ku tê de rûmeta xwîna rijiyayî ji qebz û qeydên enbarê û alîkariya biçûk a 76 hezar dînarî girantir be. Ev pêşniyareke bi cesaret e ji bo dawî anîna demjimêra “ewlehiya derveyî” û parastina prestîja neteweyî li hember mentiqê bazirganiyê yê Washingtonê.
Nivîsa hevpeyvînê
Kurdpress: Birêz Cebbar Yawer، bi hay dîtina dubarebûna daxuyanîyên Donald Trump li ser mesrefên Amerîkayê ji bo Kurdan û îdîaya wî ku Kurdan tenê di beramberê pereyan de şer kirine، şiroveya we ya vê nêzîkbûnê çi ye؟ Û çima heta niha bersiveke fermî û guncan nehatîye dayîn؟
Cebbar Yawer: Ev ne cara yekem e ku Trump mijara pereyan dike. Wî berê jî gelek caran gotiye ku me pere daye Kurdan. Di mijara Kurdistana Sûriyeyê de me dît ku Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê bi salan، li gorî daxuyanîyên Amerîkîyan bixwe، hevalbendê pêşîn ê wan di şerê li dijî DAIŞê de bûn. Lê me dît ku dema piştî Beşşar Esed، ji aliyê hêzên Şamê ve ketin bin êrîşê، Amerîka daxuyand ku em tu peywendî û sozdanîyeke fermî bi Kurdên Sûriyeyê re nekirine û em dixwazin bi hikûmeta navendî ya Sûriyeyê re bixebitin. Herwiha wan got ku me pere daye Kurdan؛ wateya vê yekê ew e ku wekî ku Kurdan di beramberê stendina pereyan de ji bo Amerîka şer kiribe. Di rastiyê de pêdivî ye ku rêxistineke fermî an aliyekî fermî yê Kurd helwestekê nîşan bide an jî bi kêmanî daxuyaniyeke zelal belav bike. Ji ber ku ev ne cara yekem e ku di bilindtirîn tribûna Amerîkayê de tê gotin ku Kurdan di beramberê pereyan de ji bo me şer kirine.
Kurdpress: Sînorê di navbera “piştgiriya lojîstîkî” û “mûçexwarî” ya ku Trump tê dîtin ku dihêle çi ye؟
Cebbar Yawer: Min berê jî li ser alîkariya leşkerî ya Amerîkayê bo hêzên pêşmerge bi yek ji kanalên derve re gotûbêj kiribû û min gotibû erê، em ji bo alîkariya welatên Hevbenda li dijî DAIŞê gelek spasdar in. Eşkere ye ku ev welat di dirêjahiya operasiyonên me yên li dijî DAIŞê de piştgiriya hewayî didan me. Herwiha di dema êrîşa DAIŞê li ser berê Herêma Kurdistanê de، ew aliyê duyemîn bûn ku alîkariya leşkerî، çek، amûrên bijîşkî، hevkariya agahdariyê، şêwirmendên leşkerî û perwerdekaran gihandin hêzên pêşmerge.
Kurdpress: Li hember van alîkariyên perwerdeyî û çekdarî yên ku Trump bi berdewamî behsa wan dike، hêzên pêşmerge bo ewlehiya navneteweyî çi biha dane؟
Cebbar Yawer:
Çi hewce ye ku bi berdewamî were dubarekirin ku “me pere daye we”؟ Li ser vê bingehê، min pêşniyar kir ku baştir e Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Wezareta Pêşmerge ew meblağa biçûk a 76 hezar dînarî ku wekî alîkariya hevkariya leşkerî ya Hevbendiyê tê dayîn û tê veguhestin bo hesabê wezaretê، rawestînin û wê qebûl nekin؛ di şûna wê de bila hikûmet bi xwe ev meblaxê peyda bike.
Ev 76 hezar dînar çi girîngî heye ku her roj ji tribûna Qesra Spî ve bê gotin ku “ew di beramberê pereyan de ji bo me şer dikin”؟ Ev gotinên dubarebûyî hem rûmeta xebata me di şerê li dijî terorê de kêm dikin، hem jî wêneyekî ne rast di raya giştî ya navneteweyî de diafirînin.
Ji ber vê yekê، pêdivî ye ku ji aliyê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ve jî daxuyaniyeke zelal û fermî were belavkirin، ji ber ku aliyê Amerîkî wisa nîşan dide ku me di beramberê pereyan de “kirîne”. Rûmeta şehîdan û xwîna rijiyayî divê li ser her tiştî bilindtir were hesibandin.
Pêwîstiya reaksiyoneke fermî ya Hewlêrê li hemberî îdîayên Trump; 76 hezar dînar qîmeta wê nîne ku prestîja Pêşmerge were rûxandin.
Servîsa Iraq û Herêma Kurdistanê – Li dû dubarekirina îdîayên Donald Trump ên li ser "dana pereyan kurdan li hemberî şer", Cebar Yawer, Sekreterê Giştî yê berê yê Hêzên Pêşmerge, di axaftinekê li gel Kurdpressê de, bi rexneyeke tûj li kêmkirina têkoşînên stratejîk ên gelê Kurd li hemberî danûstandinên darayî kir û daxwaza helwisteke fermî û zelal a Hikûmeta Herêma Kurdistanê kir. Wî bi pêşkêşkirina amarên rast ên 1810 şehîd û zêdetirî 10 hezar birîndar di şerê li dijî DAIŞê de, teqez kir ku Pêşmerge ji bo ewlekariya cîhanê şer kiriye, ne ji bo alîkariyên piçûk. Yawer di pêşniyareke bêhempa de, ji Wezareta Pêşmerge xwest ku ji bo bidawîanîna van gotinên bêrûmet, wergirtina alîkariyên darayî yên sinorkirî yên hevpeymaniyê rawestîne da ku were peyitandin ku xwîna Pêşmerge bi tu pereyekî nekare were firotin.
