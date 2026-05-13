"Eraqçî: Nebûna niyeta baş û rastgoîtiya Amerîkayê, girîngtirîn asteng e ji bo bidawîanîna biryardar a şer"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Andreas Motzfeldt Kravik' Cîgirê Wezîrê Derve yê Norwêcê yê ku di serokatiya heyeteke dîplomatîk de ji bo gotûbêjê bi rayedarên welatê me re hatîye Tehranê, Evarê îro sêşemê bi Seyîd Ebas Eraqçî Wezîrê Derve yê Îranê re civîyaye.
Di vê civînê de, têkiliyên dualî yên Îran û Norwêcê, êrîşa Amerîka û rejîmê Siyonîst li dijî
Îranê û encamên wê yên ewlekarî û aborî, û herwiha dawîn rewşa pêvajoya danûstandinên Îslamabad, hatin gotûbêj kirin.
Wezîrê Derve yê Îranê, helwesta zêdekarî û gotinên êrîşkar û tehdîdker ên aliyê Amerîkayê, û nebûna niyeta baş û rastgoîtiya Amerîkayê, weke girîngtirîn astengên li ber bidawîanîna biryardar a şer û gihiştina lihevkirineke mumkin, da zanîn.
Eraqçî herwiha tekez kir: Faktor û bingeha rewşa niha li Tengava Hirmuzê, êrîşa leşkerî ya Amerîka û rejîmê Siyonîst li Îranê û li pey wê, dubarekirina binpêkirina agirbestê bi berdewamiya dorpêçkirina bendera deryayî ya Îranê ye.
Wezîrê Derve yê welatê me bi îşaretekê bo gotûbêjên Îranê ji bo danîna rêkeftinên cîbicîkirinê ji bo xurtkirin û hêsankirina seferên ewle li Tengava Hirmuzê li gorî qanûnên navneteweyî, wiha got: Îran weke dewleta peravê ya Tengava Hirmuzê, di gotûbêj û şêwirdariyan de ye ji bo danîna rêziknameyên têkildar bi rêkeftinên Tengava Hirmuzê li gorî qanûnên navneteweyî.
Cîgirê Wezîrê Derve yê Norwêcê bi pêşkêşkirina rapora xwe ji civîn û danûstandinên xwe bi rayedarên Wezareta Derve ya welatê me û herwiha danûstandinên xwe bi rayedarên Pakistan û Omanê re, li ser pêwîstiya avakirina aştî û îstîqrara domdar li herêmê û hewldana ji bo parastina qanûnên navneteweyî tekez kir û amadehiya welatê xwe ji bo alîkarî û xurtkirina dîplomasiyê û herwiha şêwirdariyê di warê ewlehiya keştiyê û parastina jîngehê de ragihand.
Cîgirê Wezîrê Derve yê Norwêcê herwiha di civînên cuda de bi Mecîd Text-Rewançî Cîgirê Siyasî, Kazim Xerîb-Abadî Cîgirê Mafî û Navneteweyî, û Seîd Xetîbzade Serokê Navenda Lêkolînên Siyasî û Navneteweyî yê Wezareta Derve re, li ser mijarên hevbeş ên di qada herêmî û navneteweyî de û hin meselên dualî, axivî û şêwirî.
.......
Dawiya peyam
Etîket :
Seyîd Ebas Eraqçî"
"Eraqçî: Nebûna niyeta baş û rastgoîtiya Amerîkayê, girîngtirîn asteng e ji bo bidawîanîna biryardar a şer"
"Wezîrê Derve yê Îranê, helwesta zêdekarî û gotinên êrîşkar û tehdîdker ên aliyê Amerîkayê, û herwiha nebûna niyeta baş û rastgoîtiya Amerîkayê, weke girîngtirîn astengên li ber bidawîanîna biryardar a şer û gihiştina lihevkirineke mumkin, da zanîn."
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Andreas Motzfeldt Kravik' Cîgirê Wezîrê Derve yê Norwêcê yê ku di serokatiya heyeteke dîplomatîk de ji bo gotûbêjê bi rayedarên welatê me re hatîye Tehranê, Evarê îro sêşemê bi Seyîd Ebas Eraqçî Wezîrê Derve yê Îranê re civîyaye.
Your Comment