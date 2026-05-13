Erdhejek nisbeten bihêz li Tehranê hejand

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Saetek piştî erdheja bi pileya 3.4 li Pardîs, di saet 23:47 êvarê sêşemê de, erdhejeke bi hêz a navend li Demawend û Tehranê lerizand.
Tê gotin ku li Tehranê di navbera 5 û 10 çirkeyan de lerizîna erdê dom kiriye.
Vê erdhejê li hin navçeyên parêzgeha Tehranê û li beşên parêzgeha Elborzê jî hatiye hestkirin.
Li dûv erdhejê li Tehranê, hemû baregeh û alîkarên Heyva Sor bi temamî ketin rewşa amadeyî.
Navenda erdhejnasiyê di daxuyaniyekê de ragihand: Demek berê erdhejek bi pileya 4.6 sinorê parêzgehên Tehran û Mazenderanê lerizand.
Taybetmendiyên vê erdhejê ev in:
Dirêjahiya erdnîgarî: 51.83
Panî (firehiya) erdnîgarî: 35.82
Kûrahiya erdhejê: 10 kîlometre
Nêzîktirîn bajarok û bajar:
8 kîlometre ji Pardîs (Tehran)
10 kîlometre ji Bûmehen (Tehran)
11 kîlometre ji Rûdehin (Tehran)
Nêzîktirîn navendên parêzgehan:
41 kîlometre ji Tehranê
77 kîlometre ji Kerecê
