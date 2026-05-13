Îsraîl û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê zarokan ji bo kêfê dikujin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Di peyama Beqayî, berdevkê Wezareta Derve ya Îranê de hatiye:
Ji bo hemû mirovên birûmet û bi wijdan, bêyî ku li ol, netewe, regez an her cudahiyeke din were guhdankirin;
Ji bo misilmanan, cihûyan, filehan, sîkên, hîndûyan, budîstan û peyrewên her ol an baweriyeke din;
Û ji bo wanên ku xwe bi peyrewê tu olî nabînin lê kûr ve girêdayî nirxên gerdûnî yên aştî, dadmendî û kerameta mirovî ne:
Di 28ê Sibatê 2025'an de, Amerîka û Îsraîl, her du rejîmên xwedî çekên atomî, ji bo cara duyemîn di nav kêmtirî salekê de, şerekî nemerdane û neqanûnî bi ser Îranê de sepandin, ev jî di nav pêvajoya danûstandinan de.
Ji bîr mekin ku di meha Hezîrana 2025'an de bi heman bahaneyê êriş kirin ser Îranê û îdia kirin ku bernameya atomî ya Îranê bi temamî têk dibin.
Hişyarî:
Ev şerê ax, çavkanî û jeopolîtîkayê nîne. Ev şerekî ye ku wateya rastîn a “qencî” û “xerabiyê” di serdema me de û ji bo nifşên pêşerojê diyar dike.
Ya bi zorê li ser miletê aştîxwaz ê Îranê tê sepandin, şerekî asayî nîne.
Li aliyekî wan kesan rawestiyane ku bi binpêkirina rêgezên şer û têkbirina prensîbên mirovî kêfxweş in; ewên ji bo kêfê dikujin, zarokan ser jê dikin da ku malbatên wan biêşînin, û êrişî salên werzîşê yên jinan dikin tenê ji bo ku hêza wêranker ya mûşekên xwe yên herî nû biceribînin.
Ev şerekî di navbera wan kesên ku bi serbilindî behsa binavkirina keştiyên bêçek dikin ji bo “kêfa zêdetir”, digel wanên ku tewra di nav şer de jî, hemû hewla xwe didin ji bo parastina jiyana bêgunehan.
Ev şerekî di navbera fêre derewan ku ji tundiya xwe re bahane çêdikin û kesên xwedî şeref ku tenê pişt bi hêz û iradeya xwe ve girêdidin, ji niştiman û kerameta mirovî ya xwe diparêzin.
Ev şerekî çarenûsaz e ji bo pêşeroja mirovahiyê. Ev diyar dike ka gelo destkevtên şaristaniya mirovî - mafên mirov, serweriya qanûnê û prensîbên exlaqî yên bingehîn - dimînin an bi temamî têk diçin.
Divê em van hilbijêrin:
Ma em dinyayekê dixwazin ku axayê kole zalim be - qubedexwaz û zordar û bêpirsiyar? Dinyayek ku bi zor, derew û hedirkirinê hukumraniyê bike?
Yan em ji bo dinyayekê hewl didin ku li ser bingeha rêz, dadmendî, aştî û kerameta mirovan hatiye damezrandin?
Hê jî wijdanê mirovahiyê nekiriye. Lê di rojên weha de, bêdengî bûye hevkariya bi xerabiyê re.
Heger em dijberî bijareya berberîtiyê û zordariyê bikin, divê ew zor û wijdanê exlaqî hebe ku em biaxivin, têkilî daynin û li aliyê rastiya dîrokê rawestin - berî ku dinyayê bikeve nav kûya bêqanûnî û koleyiyê.
Hilbijartina ji te re ye, û dîrok kirinên me tomar dike.”
