Li Ozbekistanê navbeynkarên ji bo rejîma siyonîstî (Îsraîl) kar digerandin hatin girtin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rêveberiya Şerê li Dijî Tawanên Aborî yên Dadgeha Giştî ya Ozbekistanê di daxuyaniyekê de ragihand ku kesên ku soz dabûn welatiyên Ozbekistanê ji bo kar bişînin warên dagirkirî (rûniştgehên îşalkirî), li bajarên “Cîzex” û “Semerkand” hatin girtin.
Di vê daxuyaniyê ya ku li bingehê nûçeyê yê “Qelemê Pîr” ê Ozbekistanê hatiye weşandin, de tê gotin ku ev kes bi riya têkiliyên kesane yên taybetî bi rayedarên bilind re, îmkana lobîkirinê ji bo şandinê wek hêza kedê (karker) bo warên dagirkirî, li hemberî wergirtina 10 hezar dolaran pêk anîne.
Rêveberiya Şerê li Dijî Tawanên Aborî yên Dadgeha Giştî ya Ozbekistanê di vê daxuyaniyê de tekez kiriye ku ev kes di dema kirina sûc de hatin girtin. Herwiha, kesekî din jî ku di vî warî de hatiye girtin, wî soz dabû ku li hemberî wergirtina 17 hezar dolaran vîzeyeke karî ya qanûnî li Îsraîlê amade bike.
Balkêş e ku rejîma siyonî (Îsraîl) piştî Operasyona Tufana El-eqsayê bi gelek zehmetiyan re rû bi rû maye di warê kişandina karkerên biyanî de; qeyrana ku ne tenê bandor li beşên avahîsazî, karûbarî û çandiniyê yên vê rejîmê kiriye, lê herwiha bûye sedema guherîna nêzîkatiya Tel Avîvê di warê kişandina karkerên biyanî de.
Piştî destpêkirina Şerê Xezeyê û zêdebûna bêewlehiyan, pareke berçav ji karkerên Filistînî yên ku stûna sereke ya bazara kedê ya erzan li warên dagirkirî dihat hesibandin, ji cariya kar hatin derxistin. Ev mijar bû sedem ku rejîma siyonî berê xwe bide kişandina karkerên koçber ji welatên Asyaya Navîn, Başûrê Rojhilatê Asyayê û hin welatên Afrîqayê.
Di nav vê yekê de, Ozbekistan bûye yek ji çavkaniyên herî girîng ên dabînkirina karkerên biyanî ji bo rejîma siyonî. Bi rengekî ku di van salên dawî de, Tel Avîv û Taşkendê li ser şandina hezaran karkerên ozbekî di warên avahîsazî, karûbarên bajarî, çandinî û pîşesaziyên sivik de, peymanên îmze kirine.
Lê dîsa jî, pêvajoya kişandina karkerên ozbekî bi tevliheviyên ewlehiyê yên berfireh re bûye hev. Herwiha, rejîma siyonî piştî şer li Xezzeyê, çavdêriyên ewlehiyê yên li ser têketina koçberên karkerî zêde kiriye û pêvajoya derxistina destûrên karî hişktir kiriye.
Hin raporan destnîşan dikin ku pargîdaniyên avahîsazî yên îsraîlî ji bo kişandina karkerên ozbekî yên jêhatî (xwedî huner) amade ne ku meaşên bilindtir û derfetên taybetî bidin; ji ber ku kêmbûna hêza mirovî di projeyên avakirinê de, bûye yek ji fikarên sereke yên aboriya vê rejîmê.
Di dema niha de, hejmareke mezin ji welatiyên Ozbekistanê li warên dagirkirî wek koçberên karkerî (karkerên koçber) kar dikin.
.......
Dawiya peyam /
Your Comment