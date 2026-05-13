Axaftina Tesnîmê bi kalê Filistînî re yê ku ji nêz ve şahidê Rojê Nakbet (Rojê felaketê) bûye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rapora "Lemma Ebû Helo" , rojnamevanê Tesnîmê li Axaya Rojava (Kendava Rojava) , kampa Nûr Şems a li Tûlkerem , ku rojekê bûye cihê penayê ji sedhezaran malbatên Filistînî yên penaber di dema Rojê Nakbetê (15ê Gulana 1948) de, van rojan şahidê wêrankirina dîsa ji mal, kolan û dikana bi palderên (lodêrên) artêşa rejîma siyonî tê.
"Hecî Fexrî El-'Aride", bi navê Ebûl'Ebd tê nasîn, 87 salî ye, bi gopal û rûyê xwe yê çir kuftan, bîranînên penaberiya xwe ji Rojê Nakbet (1948) û Rojê Nekse (1967) vedibêje:
"Gava piçûk bûm, diçûm peravê û masî digirtim, dapîra min li binê darê masî dixwar. Îja li cem keça xwe rûniştîme, ji mala xwe hatime derxistin (penaber bûme), û ji paceya malê li kampa ku cara yekem penahî pê re bûm dinêrim; kampa ku niha siyonîst bi temamî wêran kirine."
Ebûl'Ebd wiha zêde dike: "Ez 82 sal in di şert û mercên dijwar ên penaberî û şer de jiyam. Di sala 1948'an de reviyame û siwarê trênê bûme, di sala 1967'an de reviyame çiyan, û naha di sala 2025'an de dîsa mal, kolan û dikana me hatin wêrankirin. Tiştek ji dikana û malan nemaye; em herin ku derê?"
"Ayê Cundî" , yek ji niştecihên din ên kampa Nûr Şems e, ku piştî ji mala xwe hat derxistin, ji ser girên ku çav li kampê dinêrin, şahidê wêrankirina mal û warê xwe bi destê siyonîstan e.
*Wî di ravekirina bela û derdên xwe û hevwelatiyên xwe de wiha got: "Em şahidê Nakbeteke din a bi hûrgiliyên cuda ne; hemû sembolên dîrokî û avahîsaziya kampê guherî ne, û heta zarok jî şahidê têkbirina bîranîn û xewnên xwe ne. Ez hemû malên kampê wek mala xwe dizanim, û dîtina wêrankirina her malekê, her taxekê û her kolanekê, bi êş e." *
Rojê Nakbetê qet ne tenê rûpelek ji dîrokê bûye ku were girtin, bêje êşeke ku bi her şer û her dagirkirinê re ji nû ve tê vejandin. Van rojan heman sehnan tên dubarekirin, li ku derê dagirkeran nêzîkî 957 hezar Filistînî ji nav 1.4 milyon kesî penaber kirine, ewên ku li 1300 bajar û gundan dijiyan. Îro jî destdirêjiya Israîlê li Xezeyê û bakurê Axaya Rojava (Kendava Rojava) berdewam e, da ku beşeke din ji Nakbete berdewam (a domdar) pêk bîne.
*"Mihemed Eliyan", Rêveberê Giştî yê Karûbarên Kampên Filistîniyan li Axaya Rojava (Kendava Rojava), tekez dike: "Gava em behsa Rojê Nakbetê ya miletê Filistînê di sala 1948'an de dikin, mebest koça zorê ya nêzîkî 900 hezar Filistîniyan e. Îro destdirêjî li Xezeyê û bakurê Axaya Rojava, wêrankirina kampan û girtin, hemû hewildanek in ji bo jêbirina bîra neteweyî ya Filistîniyan." *
*"Hecî Xeyrî Henûn", ji Tûlkeremê, bi cilê kevneşopî û kilîda mala ku ji bav û kalên xwe bi mîrat girtiye, dibêje: "Em bi vî cilî û van amûran ji axa bav û kalên xwe hatin derxistin, û ê dîsa vegerin wê; ev peyama me ye. Em ji axa bavên xwe nedestjêberdin û ji mîrat û peymana bav û kalan çavê xwe naşon." *
Dubarebûna sehnên penaberiyê, bombebaranê û wêrankirina kampan, nîşanek ji Nakbeta berdewam (a domdar) ya Filistînê ye; lê Filistîniyan hêj bîra xwe ya dîrokî zindî hiştiye û sondê xwe yê vegerê bo malên xwe diparêzin.
Di navbera şehdebûna Hecî Ebûl'Ebd û bi sedan penaberên nû de, rastiyeke eşkere heye: Rojê Nakbetê qet ne tenê rûpelek di dîroka neteweyî ya Filistîniyan de bûye, bêje êşeke ku bi her şer û her dagirkirinê re ji nû ve tê vejandin. Bi her destdirêjî û wêrankirinê, Filistînî kilîdên malên bavên xwe yên ku sembola hêvîya wan a vegerê ye, li ser serê destên xwe dihejînin û peyama vegerê radigihînin nifşên pêşerojê.
Dawiya peyam / +
Your Comment