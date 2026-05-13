Trump çû Çînê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Medyayên Amerîkî ji sefera Donald Trump, Serokê Dewleta Terorîst a Amerîkayê, bo welatê Çînê ragihandin. Ev sefer bi vexwendina Serokkomarê Çînê û bi dirêjiya sê rojanê pêk were.
Ev di rewşekê de ye ku Trump berî vê seferê, îdia kiribû ku hewcedariya wî bi alîkariya Çînê di têkiliya bi Îranê re tune ye.
Serokê Dewleta Terorîst a Amerîkayê dihatibû planê ku berî êrîşa leşkerî ya terorîst a siyonî-Amerîkî bo Îranê di meha Avrêla (Nîsan) a borî de biçe Pekînê, lê ji ber vî şerê dijî mirovatî û hovane, sefera xwe derxist paş (betal kir).
