Guhertina (veguhastina) taxa niştecîbûyî ya li Xezeyê bo baregeheke leşkerî ya Îsraîlê + Wêne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Cihê ku berê taxeke zindî li Şerîda Xezzeyê ya Filistînî bû, niha bûye baregeheke leşkerî ya Îsraîlê.
Piştî ku niştecihên herêma Benî Suheyla ya li rojhilatê Xan Yûnisê bi zorê ji cih û warên xwe hatin derxistin, hêzên Îsraîlê li ser xirbeyên xanîyên wêrankirî yên Filistînî baregeheke leşkerî ava kirin.
Wêneyên hatine weşandin nîşan didin ku tevahiya deverên niştecihbûnê bi erdê re hatine hilweşandin û kolan û avahî bûne kavil, rewşek ku rêjeya wêrankirina mezin a li başûrê Xezzeyê nîşan dide, ku tê gotin ku gelek civakên mirovan ji nexşeyê bi rastî winda bûne.
........
Dawiya peyamê/
Etîket
Xeze
Îsraîl
Rejîma Siyonîst
Filistîn
Your Comment