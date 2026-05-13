  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Taybet

Guhertina (veguhastina) taxa niştecîbûyî ya li Xezeyê bo baregeheke leşkerî ya Îsraîlê + Wêne

13 May 2026 - 19:03
News ID: 1814001
Source: kmr.abna24.com
Guhertina (veguhastina) taxa niştecîbûyî ya li Xezeyê bo baregeheke leşkerî ya Îsraîlê + Wêne

Li başûrê Şerîda Xezzeyê û rojhilatê Xan Yûnisê, herêmek ku berê taxeke niştecihbûnê ya bi nifûseke zêde bû, piştî valakirina bi zorê ya niştecihan veguheriye baregeheke leşkerî ya Îsraîlê.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) ABNA Cihê ku berê taxeke zindî li Şerîda Xezzeyê ya Filistînî bû, niha bûye baregeheke leşkerî ya Îsraîlê.

Piştî ku niştecihên herêma Benî Suheyla ya li rojhilatê Xan Yûnisê bi zorê ji cih û warên xwe hatin derxistin, hêzên Îsraîlê li ser xirbeyên xanîyên wêrankirî yên Filistînî baregeheke leşkerî ava kirin.

Wêneyên hatine weşandin nîşan didin ku tevahiya deverên niştecihbûnê bi erdê re hatine hilweşandin û kolan û avahî bûne kavil, rewşek ku rêjeya wêrankirina mezin a li başûrê Xezzeyê nîşan dide, ku tê gotin ku gelek civakên mirovan ji nexşeyê bi rastî winda bûne.

Guhertina (veguhastina) taxa niştecîbûyî ya li Xezeyê bo baregeheke leşkerî ya Îsraîlê + Wêne

........
Dawiya peyamê/

Etîket
Xeze
Îsraîl
Rejîma Siyonîst
Filistîn

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha