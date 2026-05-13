"Pisporên tendiristiyê derbarê pêşveçûna bilez a nexweşiya bunûkê ya Donald Trump de hişyariyan dane."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Rojnameya Daily Best ragihandiye ku ev 36 pisporên bijîşkî xwedî paşxane û meylên siyasî yên cihêreng in, di nav de pisporên mejî û demar, psîkyatrîst û bijîjkên din ên ku xwedî tecrubeyeke berfireh a teşxiskirina nexweşiyên têgihiştinê û nirxandina nexweşan in.
Her çend ew bi taybetî serokkomarê 79 salî rûbirû neceribandine jî, gotin û
tevgerên wî di sala borî de ji nêz ve şopandine û hişyarî dane ku ew "ji aliyê derûnî ve neguncaw" e û divê "bi lez û bezeke herî zêde" di nav tengasiyên li cîhanê de ji posta xwe were dûrxistin.
Wan hişyarî da ku DYA xwedî zêdetirî 5000 serê nukleerî yên amade ne ku bi fermana Trump bêne berdan û niha kesî desthilata rawestandina wî nîne.
Ev grûpa 36 kesî bi giştî vê pirsê pêş keştin ka gelo rayedarên bilind yên Trump, di nav de Pete Hegseth, wezîrê cengê, û Marco Rubio, wezîrê karên derve, amade ne ku kodên nukleerî ji destê Trump derxin û bang li bicihanîna Madeya 25-emîn a destûra bingehîn kirin.
Wan di daxuyaniyekê de got: "Nerazîbûna me ya profesyonel ev e ku tevgerên Donald Trump, bi rengekî xemgîn, ne xelatên demkî ne û ne jî performansek siyasî ye."
"Nerazîbûna me ya profesyonel ev e ku van rewşan nîşana zûzûkêmbûnekê, bêkontrol û bi awayekî zêde xeternak dide."
Wan hin ji pirsgirêkên bijîşkî yên cidî yên Trump ên ku têne dîtin rêz kirin; wek "kêmasiyeke diyar a fonksiyona têgihiştinê, ku bi axaftina tevlihev û neligandî, ji mijarê dûrketin, tevlihevî di vegotina rastiyan de, guherînên ji nişka ve û bêrave di karûbarên stratejîk de, çi neteweyî çi navneteweyî, û demên xewarîbûna diyar di dema danişînên gelemperî yên hesas de, tê dîtin."
Ev grûpê behsa tiştê ku wan "baweriyên mezintirîn û xapînok" yên serokkomar kir, kir û destnîşan kir ku ew li ser Truth Social wêneyên xwe bi wekheviya Papa û pilotekî şerî belav dike.
Ev di dema ku serokkomar di hemû saetên şevê de li ser medyaya civakî postan dike, li gor ku di dema bûyerên xwe yên giştî de tê dîtin ku ji bo hişmendiyê têdikoşe. Pisporên bijîşkî wê wek "ragihandinên bi awayekî xwînî û dîn ên derengiya şevê" bi belavkirina heta 150 postan di yek şevê de rave kirin.
Wan herwiha xemên xwe derbarê asêbûna serokkomar li ser ramanên tekrarî û nekarîna wî ya derbaskirina mijarê de, wek "sekinandina wî li ser dijminên xeyalî, ramanên îşkenceyê û êrîşên dirêj û nehevseng ên li ser kes û saziyên taybet" anîn ziman.
……………….
Dawiya peyam/
