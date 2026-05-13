Tora "Kan" qebûl dike ku: "Rêwîtiya heyetên ewlekariya Israîlî yên bo Mîrnişînên Erebî yên Yekbûyî heta di heyama agirbestê de jî berdewam bûye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Ereb 48 vegirtiye, tora dewletî ya Îsraîlê (Kan 11) îro çarşemê ragihand ku Zînî di hefteyên dawî de, di nav agirbesteke nazik a bi Îranê re, seferek "bêhempa" kiriye Mîrnişînên Erebî yên Yekbûyî (Emiratiyan) ku ev sefer nîşanek ji kûrbûna hevkariya ewlekariyê di navbera Tel Avîv û Ebûzebî de tê dîtin.
Li gor vê raporê, heyeteke ewlekariyê ya Israîlî bi serokatiya Emîr Baram, rêveberê giştî yê wezareta parastina cengê, di çarçoveya amadekarîyên ji bo êrîşa vê rejîmê û Amerîkayê li ser Îranê de, seferî Ebûzebî kir û bi rayedarên wezareta parastina Emiratiyan re danişîn li dar xistin.
Tora Kan 11 zêde kir ku vê heyetê rayedarên profesyonel ên payebilind ên wezareta cengê tê de bûn û di van danişînan de, hevrêziyên profesyonel û ewlekariyê di bin siya amadekarîyên ji bo şerê li dijî Îranê de, di dema ku Israîl û Amerîkayê ji bo êrîşê di amadekarîyê de bûn, hatin nîqaşkirin.
Ev rapor bi gotinên berê yên "Mayk Hakbî", balyozê Amerîkayê li Îsraîlê, ku gotibû "siyonîst" topbarankirina pergala qubeya hesinî û karmendên operasyonê ji bo alîkariya Emiratiyan di beramberî êrîşên Îranê de di dema şer de şandine wî welatî, destnîşan kir û nivîsî: "Israîl û Emiratiyan di dema şer de hevrêziya xwe ya ewlekariyê parastiye."
Di heman çarçoveyê de, rojnameya Wall Street Journal jî îro ragihandibû: "David Barneî", serokê Mosadê, bi kêmî du caran di dema şer de ji bo hevrêziya operasyonên li dijî Îranê seferî Emiratiyan kiriye û bi rayedarên Emiratiyan re danişînên ji bo nîqaşkirina parvekirina agahiyan û mekanîzmayên bersivdana êrîşên Îranê li dar xistiye.
Ev rojname bi îstinada rayedarên ereb û çavkaniyeke ku wê weke pir agahdar rave kiriye, zêde kiriye: "Emiratiyan xwe bi hevrêziya agahiyan ve sinordar nekiriye, lê di êrîşên leşkerî yên veşartî li dijî Îranê de jî beşdar bûye û rafîneriyeke neftê li girava Lavan a Îranê bêyî her daxuyaniyeke fermî ya Emiratiyan kir hedef."
Ev rapor destnîşan dike ku Îranê di dema şer de, berî bidestxistina agirbestê, bi êrîşên moşekî û balafirên bêmirov (drone) li ser Emiratiyan, van dagirkeriyan tol vekiriye.
Çavkanî: Ereb 48
Tora "Kan" qebûl dike ku: "Rêwîtiya heyetên ewlekariya Israîlî yên bo Mîrnişînên Erebî yên Yekbûyî heta di heyama agirbestê de jî berdewam bûye
Tora 11 ya Îsraîlê ragihand ku "David Zini", serokê rêxistina ewlekariya navxweyî (Şabak), û rayedarên ewlekariyê yên bilind ên vê rejîmê di hefteyên dawî de, wekî beşek ji hevrêziyên ewlekariyê û agahî yên domdar ên di navbera her du aliyan de, di nav tengasiyên şerê li dijî Îranê de, seferê Mîrnişînên Erebî yên Yekbûyî (Emiratiyan) kirine
