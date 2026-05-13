Fermandarê hêza fezayî ya Sepah: "Em hemû tîmê miletê Îranê ne"

Li gor rapora ajansa nûçeyan a Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Serdar Seyîd Mecîd Mûsawî, fermandarê hêza fezayî ya Sepahê Pasdaranê Şoreşa Îslamî, di hesabê xwe yê bikarhênerî yê tora civakî ya Vîrastî de nivîsiye:
«Zarokên mêrxas ên tîma neteweyî ya futbolê ya Îranê;
Piştgiriya rastîn, duaya qenc a miletê hêja yê Îranê ye ku eva li rêya we heye.
Bîranîn û yadgarîya şehîd Salamî pîroz be ku wan şîret kiribû: "Heke hûn dixwazin kûpê bibin, bi tîmî bilîzin."
Em hemû tîmê miletê Îranê ne.»
Merasima bexşîna (bi xatirê) endamên tîma neteweyî ya futbolê ya Îranê ji bo şandina pêşbaziyên kûpaya cîhanê ya 2026an li Meydana Şoreşê ya Tehranê hate lidarxistin.
