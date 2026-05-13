Fermandarê hêza fezayî ya Sepah: "Em hemû tîmê miletê Îranê ne"

14 May 2026 - 00:59
News ID: 1814061
Source: kmr.abna24.com
Fermandarê Hêza Hewayî ya Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî got: "Piştgiriya rastîn xatirê gelê ezîz ê Îranê ye, ku di rêya kurên dilsoz ên tîma neteweyî ya futbolê ya Îranê de ye."

Li gor rapora ajansa nûçeyan a Ehlê Beytê (s.x) ABNA Serdar Seyîd Mecîd Mûsawî, fermandarê hêza fezayî ya Sepahê Pasdaranê Şoreşa Îslamî, di hesabê xwe yê bikarhênerî yê tora civakî ya Vîrastî de nivîsiye:

«Zarokên mêrxas ên tîma neteweyî ya futbolê ya Îranê;

Piştgiriya rastîn, duaya qenc a miletê hêja yê Îranê ye ku eva li rêya we heye.

Bîranîn û yadgarîya şehîd Salamî pîroz be ku wan şîret kiribû: "Heke hûn dixwazin kûpê bibin, bi tîmî bilîzin."

Em hemû tîmê miletê Îranê ne.»

Merasima bexşîna (bi xatirê) endamên tîma neteweyî ya futbolê ya Îranê ji bo şandina pêşbaziyên kûpaya cîhanê ya 2026an li Meydana Şoreşê ya Tehranê hate lidarxistin.

Etîket: Serdar Mûsawî, Fezaya Sepahê, Tîma Neteweyî ya Futbolê

