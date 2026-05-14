Parîs; xwezayên rêxistina »Huseyn (s.x) kî ye?« di nav hewcedaran de xwarina germ belav kirin + wêne

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Xwezayên rêxistina xêratê «Huseyn (s.x) kî ye?» di berdewamiya bernameyên xwe yên piştevaniyê li Fransayê de, bi amadebûna li bakurê Parîsê di nav kesên hewcedar de xwarin û malzemeyên pêwîst belav kirin. Di vê bernameyê de, tîma xwezayan a vê saziyê bi belavkirina firavînên xwarina germ, kek, mast, penîr, xurme, vexwarinên germ û pakêtên paqijiyê ji zêdetirî 103 kesên hewcedar re xizmet kirin.
Rêxistina Huseyîn kî ye?
Fransa
Şîeyên Fransî
