Parîs; xwezayên rêxistina »Huseyn (s.x) kî ye?« di nav hewcedaran de xwarina germ belav kirin + wêne

14 May 2026 - 10:59
News ID: 1814176
Source: kmr.abna24.com
Tîma Fransayî ya rêxistina »Huseyn (s.x) kî ye?« bi amadebûna li herêmên bakurê Parîsê di nav kesên hewcedar de xwarin û malzemeyên pêwîst belav kir.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Xwezayên rêxistina xêratê «Huseyn (s.x) kî ye?» di berdewamiya bernameyên xwe yên piştevaniyê li Fransayê de, bi amadebûna li bakurê Parîsê di nav kesên hewcedar de xwarin û malzemeyên pêwîst belav kirin. Di vê bernameyê de, tîma xwezayan a vê saziyê bi belavkirina firavînên xwarina germ, kek, mast, penîr, xurme, vexwarinên germ û pakêtên paqijiyê ji zêdetirî 103 kesên hewcedar re xizmet kirin.

Rêxistina Huseyîn kî ye?
Fransa
Şîeyên Fransî

