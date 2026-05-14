Zêdebûna bihayê petrolê di heman demê de bi civîna Trump û Şî li Pekînê re

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beytê (s.x) – ABNA – Ji Reutersê: Veberhêneran bi baldarî rêveçûna gotûbêjên di navbera "Donald Trump" û "Şî Jînping" de dişopînin da ku diyar bibe ka gotûbêjên her du aliyan dikare bibe sedema kêmkirina tansiyonê û pêşîgirtina astengiyên din li riyên girîng ên veguhestina enerjiyê.
Li gorî vê, bihayê danûstendinên pêşerojê yên nefta Brent bi 26 sent zêde bû, digihîşt 105 dolar û 89 sentî ji bo her bermîlê. Her wiha, nefta xam a West Texas Intermediate (WTI) ya Amerîkayê jî bi mezinbûna 32 sentî, di asta 101 dolar û 34 sentî de hate guhertin.
Bazara neftê îro rojeke bilindbûnê (bi heyecan) derbas kir, lê her du pîvanên sereke roja Çarşemê di bin bandora fikarên li ser zêdebûna rêjeya faîzê ya Amerîkayê û zêdebûna zextên enflasyonê de daketibûn. Di danûstendinên roja borî de, nefta Brent zêdetirî du dolar û nefta Amerîkayê jî zêdetirî yek dolar daketibû.
Analîstên saziya darayî ya ING di nirxandina xwe ya rewşa bazarê de ragihandin ku bihayê neftê niha di rewşa lihevhatinê (çaverêkirinê) de ye û xuya dike ku beşek ji bazarê ji encamên gotûbêjên Washington û Pekînê zêdetir ji pîvana rastî xweşbîn e.
Di heman demê de, Ajansa Enerjiyê ya Navneteweyî (IEA) roja Çarşemê di raportekê de hişyarî da ku dabînkirina neftê ya cîhanî di vê salê de ji asta daxwaziyê kêmtir be; ji ber ku şerê li Rojhilata Navîn hilberîna neftê bi giranî asteng kiriye û rezervan bi lezeke bêhempa kêm dike.
