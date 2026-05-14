Fermandarekî navdar ê Kurd êrîşî Trump kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) —ABNA— Gotinên dawî yên Donald Trump ên derbarê Kurdan û îdiaya şandina çekan de, pêlek bertekên di nav çalakvan û kesayetiyên siyasî yên Kurd de derxist holê.
Polad Can, fermandarê berê yê Hêzên Kurd ên Sûriyê û nivîskar û siyasetmedarekî Kurd, di bertekekê de rêbaza Waşingtonê li hemberî Kurdan xiste bin pirsê û got: "Kurd di sedsala borî de di şer û pevçûnên herêmê de baca giran daye."
Wî her wiha got: "Kurd bêyî ku ji mafên siyasî yên domdar an jî garantiyên rastîn sûd werbigirin, bac daye."
Polad Can bi destnîşankirina dehan salan şer, tepeserkirin û operasyonên leşkerî yên li dijî Kurdan, nivîsiye: "Hezaran Kurd di şeran de hatine kuştin, birîndar bûne an jî bûne aware, bi taybetî di şerê terorê de, lê di berdêlê de tu piştgiriyek ji Rojavayê wernegirtiye."
Wî her wiha behsa celebê piştgiriya Rojavayê ji hêzên Kurd re kir û got: "Berevajî baweriya gelemperî, ev piştgirî bi radeyeke mezin bi çekên sivik û teqemenî, hevrêziya leşkerî ya sinordar û hevkarîya darayî ve sinordar bû û Kurd tu carî ji garantiyên stratejîk û dirêjdem an jî alavên leşkerî yên pêşketî sûd wernegirtine."
Di berdewamiya axaftina xwe de, wî behsa çend bûyerên girîng ên salên borî kir, di nav de referandûma 2017-an ji bo serxwebûna Herêma Kurdistanê ya Iraqê, ku piştgiriya siyasî ya giran a Rojavayê pê re nebû, û piştre jî navçeyên nakokî bûne hedefa hêzên Iraqê.
Ev kesayetiya siyasî ya Kurd her wiha behsa operasyona leşkerî ya Tirkiyeyê li Efrînê di sala 2018-an de û piştre jî êrişa li navçeya Serêkaniyê û Girê Spî li bakurê Sûriyê di sala 2019-an de kir û got: "Ev bûyer piştî guherîna rêbaza Amerîkayê û vekişîna piştgiriyên wê qewimîn; mijarek ku li ber çavê gelek Kurdan nîşana guherîna pêşîgirtiyên Rojavayê piştî têkçûna DAIŞ'ê bû."
Polad Can dubare kir ku hêzên Kurd ên li Sûriyê di şerê DAIŞ'ê de roleke sereke lîstiye û hezaran ji hêzên wan di vî şerî de hatine kuştin, lê piştî qedandina qonaxa sereke ya şer, fikar û daxwazên Kurd hatin paşguhkirin.
Di beşek din a bîranameyê de, bêyî ku wê gotinên li ser veguhestina çekan piştrast bike an jî red bike, ji Amerîkayê daxwaza zelalbûnê dike û dibêje: "Heger bi rastî operasyoneke wiha hebûye, divê Waşington diyar bike ku ew çek ji bo kîjan kes an komê hatine şandin û nikare bi dehan milyon Kurd bi gotinên giştî yên nepiştrastkirî tawanbar bikin."
Fermandarê berê yê Kurd ê Sûriyê di dawiyê de destnîşan kir ku Kurd dijberî hevkariya navneteweyî ninin û di salên borî de di hemberî tundrewiyê û parastina ewlehiya herêmê de roleke girîng lîstiye, lê divê her hevkariyeke pêşerojê li ser bingeha rêzgirtina hevdu, têgihîştineke siyasî ya zelal û garantiyên rastîn ji bo pêşeroj û ewlehiya wan be.
14 May 2026 - 11:47
News ID: 1814232
Source: Mehr News
