Ereqçî: Hevkariya bi rejîma Îsraîlê re nayê efûkirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Seyîd Ebas Ereqçî, Wezîrê Karên Derve yê Îranê, di peyamekê ku li ser rûpela xwe ya li yek ji torên civakî belav kiriye û di bersiva gotinên dawî yên Netanyahû de, nivîsiye: "Hevkariya bi rejîma Israîlê re nayê lêborîn."
Wî her wiha got: "Niha Netanyahû bi eşkere tiştên ku saziyên ewlehiyê yên Îranê bi rêberiya me ji dî ve ragihandibûn, dibêje."
Ereqçî destnîşan kir: "Dijminatiya bi neteweya mezin a Îranê re qumarê bêaqilan e û hevkariya bi Israîlê re di wê rêgezê de cihê lêborînê nine."
Wî her wiha got: "Ewên ku di hevpeymaniya bi Israîlê re ji bo afirandina dubeşî û nakokiyê rol heye, divê lêpirsîn bê kirin."
