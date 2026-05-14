Di êrîşên hovane yên Siyonîstan de 10 welatiyên Lubnanî şehîd bûn

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beytê (s.x) – ABNA – Di dema ku rejîma siyonîst bi berdewamî binpêkirina agirbestê ya pêşandî li Libnanê didomîne û êrişên xwe yên hovane li dijî vî welatî û hedefgirtina sivîlan berdewam dike, Wezareta Tenduristiyê ya Libnanê êvara çûyî ji şehîdbûna 10 welatiyên Libnanî di nav de çend zarok di dagirkeriyên siyonîstan de li başûrê Libnanê nûçe da.
Li gorî rapora Wezareta Tenduristiyê ya Libnanê, 6 welatiyên ku 3 zarok û du jin jî di nav de ne, di van êrişên dijminê siyonîst de şehîd bûne û 12 kesên din jî di êrişa rejîma dagirker a li ser gundê Ereb Salim li herrema Nebatiyeyê li başûrê Libnanê roja Çarşemê birîndar bûne.
Her wiha, êrişa Israîlê li ser gundê Harûf bû sedema şehîdbûna zarokekî û birîndarbûna 5 welatiyan.
Li Rumînê, êrişeke asmanî ya dijminê siyonîst li ser vî gundî bû sedema şehîdbûna 3 kesan ji wan du zarok û birîndarbûna welatiyekî.
.............
Dawiya peyamê /
Etîket: Libnan, Îsraîl
Your Comment