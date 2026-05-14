Îsraîl: Wezîrê Şer: Erkê me li Îranê neqediya û em amade ne ku vegerin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Malpera torê ya El Cezîre nivîsiye: Wî bi îşaretekê li guherînên salekê yên borî îdîa kir ku Îran di vê heyamê de «lêdanên giran» wergirtiye, lê li gorî wî «erkê Tel Avîv hê jî berdewam dike» û divê armancên diyarkirî yên li hemberî Îranê temam bibin. Katz herwiha tekez kir ku Îsraîl ji bo ihtîmala vegerê li ser kiryarên leşkerî di pêşerojeke nêzîk de amade ye».
Wezîrê Şer ê Îsraîlê di beşeke din ê axaftina xwe de îdîa kir ku xaniyên li herêmên sînor ên Libnanê yên ku li gorî wî ji bo armancên leşkerî hatine bikaranîn, têne hilweşandin. Wî zêde kir: «Bajarê Ayta al-Sha'ab êdî bi şiklê berê yê xwe yê derbasbûyî tune ye».
Katz herwiha ji berdewamiya hewldanan ji bo berhevdanî li dijî gefa îHAyan (pîlotên bêmirov) axivî û îdîa kir ku pergalên operasyonel yên nû li qadê hatine bikaranîn. Wî di dawiyê de tekez kir ku avahiya ewlehiyê ya Îsraîlê ji bo pêşxistina çareyên teknolojîk di vî warî de seferber bûye û li gorî wî, Hizbullah «bihayê temamî» van pevçûnan ên bidelê.
