Parlamentoya Iraqê ji hikûmeta Alî Faleh el-Zeydî rayeke pêbawerî da

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Parlamentoya Iraqê rayeke pêbawerî da hikûmeta serokwezîr «Elî Faleh El-Zeydî» û bernameya wezaretî ya wî jî di civîna ku bi amadebûna piraniya endamên meclisê hat lidarxistin, pejirand.
Civîna Parlamentoya Iraqê ya îro Pêncşemê bi serokatiya «Heybet El-Helbûsî» serokê meclîs û du cîgirên wî ji bo dengdana li ser dayîna rayê pêbaweriyê ji hikûmeta nû ya Iraqê, dest pê kir. Di vê rûniştinê de, 280 parlamenter ji tevahiya 329 endamên parlamentoyê amade bûn.
Ev civîn bi amadebûna «Nizar Medî» serokkomarê Iraqê, «Faiq Zeydan» serokê Bilind yê Dadgehê, «Muhemmed Şiyaa El-Sûdanî» serokê Hevpeymaniya Veavakirin û Avakirinê, «Nêçîrvan Barzanî» serokê Herêma Kurdistanê û herwiha hejmareke ji serokên tevger û komên siyasî hat lidarxistin.
Di heman demê de bi lidarxistina rûniştina rayê pêbaweriyê re, hêzên ewlehiyê yên Iraqê tedbîrên ewlehiyê yên giran li dora Herêma Keska Bexdayê bicîh anîn. Di vê çarçoveyê de, rêyên têketinê li ser welatiyan hatin girtin û tenê otomobîlên destûrdar di vê herêmê de destûra têketinê hebû.
..................................
Dawiya peyamê/
Etîket:
Iraq, Hikûmeta Iraqê, Elî El-Zeydî, Serokwezîrê Iraqê, Parlamentoya Iraqê
Your Comment