Civata Cîhanî ya Ehlê Beytê (S): Stendina hemwelatîbûnê ji welatiyên Behreyînî, binpêkirineke eşkere ya mafên mirov e

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) – ABNA– Civata Cîhanî ya Ehlê Beytê (S.X) bi derxistina daxuyaniyekê, li hember betalkirina hemwelatîbûna hejmareke welatiyên Behreyînî ji aliyê rejîma Al Xelîfe ve û zêdekirina sînorkirinên li dijî peyrewên Ehlê Beytê (S.X) li herêmê, reaksiyon nîşan da û van kiryaran bi tundî şermezar kir.
Ev civat di daxuyaniya xwe de tekez kir ku bêdengî an jî kiryara hindiktirîn a civaka navneteweyî li hember vê rêbaza xeternak, wê bibe sedema bê edebtirbûna rejîmên çewisîner di binpêkirina eşkere ya mafên welatîbûnê û belavkirina cezakirina komî li herêmê.
Nivîsa vê daxuyaniyê wiha ye:
Civata Cîhanî ya Ehlê Beyt (S.X) bi îfadekirina xemgîniyeke kûr û bi zimanê herî tund, kiryara neqanûnî, bi destê xwe û binpêkerê mafên mirov a hikûmeta Behreyînê ya di jêkirina hemwelatîbûna 69 kes ji welatiyên vî welatî û herwiha girtina hejmareke ji zanyarên berbiçav li wî welatî û betalkirina endamtiya sê ji nûnerên parlamentoyê şermezar dike. Li gorî raporên pêbawer, di nav van kesan de ruhanî, medah, çalakvanên civakî, jin, mêr û tewra zarok û pitik jî têne dîtin ku bêyî her pêvajoyekî dadî, bêyî lêkolînên qanûnî û derveyi destûra saziya dadweriyê û tenê bi pişta fermanê padîşahê Behreyînê, ji mafê xwe yê xwezayî yê hemwelatîbûnê bêpar bûne. Ev kiryar nimûneya diyar a «mahkûmkirina komî» û «cezakirina derqanûnî» ye ku di tu pergala dadî ya şaristanî de nayê pejirandin.
Ji perspektîfa mafên navneteweyî, mafê hemwelatîbûnê yek ji bingehînirîn mafên her kesî tê hesibandin. Madeya 15. ya Danezana Gerdûnî ya Mafên Mirov ku mafên navneteweyî yên normatîf didine ber çavan, bi eşkerayî dibêje: «Divê kes bi rengekî bi destê xwe ji hemwelatîbûna xwe neyê bêpar kirin.» Kiryara hikûmeta Behreyînê di jêkirina hemwelatîbûna kesan de bêyî derbasbûna dadgehiyeke dadmend û bêyî cihêkirina di navbera sûcdar û endamên malbatên wan de (bi taybetî zarok û pitikên ku tu rola wan di tawanên lê barkirî de tune), binpêkirineke eşkere ya peymanên navneteweyî yên vî welatî di bin madeya 24 ya bendê 3. ya Peymana Navneteweyî ya Mafên Sivîl û Siyasî û herwiha madeyên 7 û 8. ya Peymana Mafên Zarokan de. Di nav vê biryarê de cihgirtina pitikan, ne tenê bi pîvanên mafên mirov re li hev nake, lê belê nimûneya «jêkirina hemwelatîbûnê ya mecbûrî» û «cezakirina komî» ye ku ji aliyê saziyên çavdêr ên Neteweyên Yekbûyî ve bi tundî hatiye qedexekirin.
Civata Cîhanî ya Ehlê Beyt (S.X) tekez dike ku tawanên derewîn û dubarebûyî yên «piştgiriya ji Îranê» an «sîxurî ji bo saziyên biyanî» tenê bahane ne ji bo çewisandina opozîsyonê û binpêkirina sîstematîk a mafên welatîbûnê li Behreyînê. Wik eylo çewisînerî bi bîr tîne rêbazên nemirovane yên di pergalên totalîter de û rewabûna her îdiayekî ya dewleta qanûnê li Behreyînê bi temamî xirab dike. Ev kiryar herwiha binpêkerê destûra necdawî û destûra lihevkirinê di bicihanîna cezayan de ye; ji ber ku bêpar kirina zarok û pitikan ji hemwelatîbûnê, tu têkiliyekê bi tawanên siyasî yên lê barkirî yên dê û bavê wan re nîne.
Civata Cîhanî ya Ehlê Beyt (S.X) ji hemû saziyên çavdêr ên mafên mirov ên Neteweyên Yekbûyî, bi taybetî Ofîsa Bilind a Komîseriya Mafên Mirov, Meclîsa Mafên Mirov, Komîteya Mafên Zarokan û herwiha Rêxistina Hevkariya Îslamî û ji merciyên mezin û zanyarên ewil vedixwaze ku bi awayekî fermî û lezî vê kiryara nemirovane û neqanûnî şermezar bikin, ji hikûmeta Behreyînê bixwazin ku bêyî derengiyekê hemwelatîbûna hemû kesên têkildar (bi taybetî zarok û pitikan) vegerînin û eşkere bikin ku divê tu kes li Behreyînê ji ber pêwendiya malbatî an baweriyên siyasî ji mafê xwe yê xwezayî yê hemwelatîbûnê neyê bêpar kirin. Bêdengî an jî kiryara hindiktirîn a civaka navneteweyî li hember vê rêbaza xeternak, wê bibe sedema bê edebtirbûna rejîmên çewisîner di binpêkirina eşkere ya mafên welatîbûnê û belavkirina cezakirina komî li herêmê.
Komara Îslamî ya Îranê digel ku îfadeya hevgirtinê bi malbatên zirardîtî re dike û vê kiryara dijî mirovî bi qayîmiyetî şermezar dike, li hember encamên xeternak ên belavbûna wik eylo rêbazan hişyarî dide û li ser pêdiviya hemû welatan ji bo pabendbûna bi pîvanên mafên mirov ve û qedexekirina bêparbûna bi destê xwe ya ji hemwelatîbûnê tekez dike.
Wekî din, hêjayî gotinê ye ku li pey êrîşa Amerîka û rejîma Siyonîst a li ser Komara Îslamî ya Îranê û destpêkirina şerê sêyem ê tecawizî yê ku bi hevkariya hukimdarên xwefiroş û koloniyên Amerîkayê li herêmê, di binê zorbûn û bêhêvîbûnê û ji tirsa hilweşîna text û tac û desthilatdariya xwe ya westiyayî de, sînorkirin û zextên bêhempa li ser tawanê hemsempatiya şîiyan bi gelê hêja yê Îranê re di xema windakirina rêberê mezin ê xwe de, bicîh anîne û ji bo afirandina tirs û sawê di nav şîiyan de, tewra li ser wan kesan ku di profîla têlefona wan de an jî di peyamên wan de ayeta istirca'e «انا لله و انا الیه راجعون» bi kar anîne, dest bi şopandinê, girtinê, betalkirina hemwelatîbûnê û derxistina wan ji welat kirine.
Civata Cîhanî ya Ehlê Beyt (S.X)
22/2/1405 (14ê Gulana 2026an)
