Serokê Rêxistina Çand û Têkiliyên Îslamî:Komara Îslamî ya Îranê li pêşiya refên têkoşîna li dijî xwazgîniya rejîma dagirker a Qudsê radiweste

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA – Hucet-ul-îslam wel muslimîn Muhemmed Mehdî Îmanîpûr, Serokê Rêxistina Çand û Têkiliyên Îslamî, di civîna wezîrên çandê yên Rêxistina Hevkariya Îslamî (RHAÎ) de ku ji îro pê ve bi amadebûna wezîr û bilindkarbidestên çandî yên zêdeyî 35 welatên cîhanê, bi mêvandariya bajarê Qazanê navenda Komara Tataristanê ya Rûsyayê dest pê kiriye, got: Pêşî divê ji welatê heval; Federasyona Rûsyayê, ji bo lidarxistina vê civînê û fersenda ku ji bo danûstandinên avaker amade kiriye, spas bikim û ji berpirsên bajarê Qazanê wekî paytexta çandî ya cîhana Îslamê serkeftinê bixwazim. Dixwazim di fersenda kurt a ku heye, li çend xalên girîng di derbarê rewşa cîhana hemdem û welatên misilman de, bi taybetî piştî êrişa Amerîka û rejîma Siyonîst a li ser axa welatê hêja yê Îranê, bisekinim.
Wî zêde kir: Cîhana Îslamê bi salan e ku qurbaniyê tawanên dijî mirovî û komkujiyê ye û bi dilşikestî dibêjim ku saziyên navneteweyî yên ku tê fikirîn ku dibe asteng ji afirandina an jî domandina van tawanan re bibin, bêkarbûna xwe didin ber çavê dinyayê. Ev êrîş û kuştina bêwestan, sedemên cihêreng hene; ji nexşeya şer a Israîla Mezin bigire heta talankirina dewlemendiya welatên serbixwe, lê xuya ye ku sedema sereke, hestkirina xetereyê ji dadxwaziyê, vejîna giyanî û pabendbûna bi rêbazan, li hemberî zêdeyî û kêmayiyan e.
Îmanîpûr tekez kir ku xema sereke ya mezinên dinyayê, gotara nû ye ku nirxên neexlaqî yên demokrasiya lîberal dijwariyê çêdike û şaristaniyeke nûjen tîne.
Serokê Rêxistina Çand û Têkiliyên Îslamî eşkere kir: Divê di vê çarçoveyê de, li tawanên ku Amerîka û rejîma Siyonîst li Îranê kirine, bisekinim. Şerê ku bi bahaneyên derewîn li Îranê hatiye ferz kirin, nimûneya diyar ê şer û serhildana li dijî mirovatî û azadîxwaziyê bû.
Wî anî ziman: Kuştina ruhanî û rênasê rêberê giyanî yê ku şopiyên wî ji hemû ol û civakên azadîxwaz hebûn, kuştina 168 xwendekarên bêsûc li dibistana Şecera Tayîba Mînab, tehdîda eşkere ya hilweşandina yek ji kevintirîn şaristaniyên cîhanê, ziyandanîn berhemên kevnar û mîrasa cîhanî, heqaret li rêberên olî ji wan rêberê katolîkên cîhanê bi tawanê dijberî şer û piştgiriya ji aştiyê re û bi sedan tawanên din, rûyê rastîn yê îdiakirên derewîn ên azadiyê eşkere kir.
Îmanîpûr berdewam kir: Şerê ku van rojan li me hatiye ferz kirin, sêyem şerê ku ji destpêka serkeftina Şoreşa Îslamî ya Îranê ve li welatê me hatiye ferz kirin e.
Serokê Rêxistina Çand û Têkiliyên Îslamî bîra xwe anî: Bi kûrahî bawer dikim ku êrişa li ser Îranê, pîvanên wê ji pîvana erdî û neteweyî derdikeve. Komara Îslamî ya Îranê, bi niyabetê ji gelên azad û cîhana Îslamê re, li pêşiya refên têkoşîna li dijî xwazgîniya rejîma dagirker a Qudsê radiweste.
Wî got: Kê nizane ku mebestê Amerîkayê ji hebûna li deverên din ên cîhanê, talankirina mal û milkê gelan û serdestiya li ser axa wan e. Herwekî Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî di daxuyaniya xwe ya dawî de gotibû: «Em bi cîranên xwe re ‹hemçarenivîs› in û biyaniyên ku ji hezaran kîlometreyên dûr ve, bi çavbirçîbûnê li wê şeraretê dikin, cihê wan tê de tune ye.»
Îmanîpûr di dawiya axaftina xwe de ji gel, serokkomarê Rûsyayê yê birêz û rêberên olî yên vî welatî ji bo îfadeya hestyarî û piştgiriya wan ji Îranê re spas kir.
Hucet-ul-îslam wel-muslimîn Muhemmed Mehdî Îmanîpûr, Serokê Rêxistina Çand û Têkiliyên Îslamî, serokatiya heyeta Komara Îslamî ya Îranê di heyma heyama 15. ya civîna wezîrên çandê yên Rêxistina Hevkariya Îslamî de ye.
«Kazim Celalî» balyozê Komara Îslamî ya Îranê li Rûsyayê, «Huseyn Dîwasalar» cîgirê çandî yê serokê Rêxistina Çand û Têkiliyên Îslamî û «Mesûd Ehmedwend» şêwirmendê çandî yê balyozxaneya welatê me, Hecetulîslam Îmanîpûrê di vê civînê de hevdikin.
Serokê Rêxistina Çand û Têkiliyên Îslamî:Komara Îslamî ya Îranê li pêşiya refên têkoşîna li dijî xwazgîniya rejîma dagirker a Qudsê radiweste
