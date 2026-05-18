Li dû pejirandina planeke nakokî li Senatoya Fransa'yê,misilmanên Fransayê daxwaz ji parlemanê kirin ku ji bo parastina mafên xwe,têkevin danûstendinê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Çend sazî û teşeyên îslamî li Fransayê bi belavkirina daxwaznameyekê ji bo parlamenteran, li ser tiştê ku wekî “zêdebûna zextên qanûnî û siyasî li dijî misilmanan” hatiye wesfandin, eşkere kirin. Van saziyan hişyarî da ku pêvajoyên nû yên qanûndanînê, civaka misilmanên Fransayê ji berê bêhtir di ber “teniştkirin û gumanên domdar” de dihêlin.
Pesendkirina planeke nû li Senatoya Fransayê
Van reaksiyonan piştî wê giran bûn ku Senatoya Fransayê hefteya borî planek pesend kir ku ji aliyê “Bruno Retailleau”, serokê partiya rastgir a “Cumhuriyetçiler” ve hatibû pêşkêş kirin. Ev plan bi naveroka têkoşîna li dijî “cihûxwazî û bandora îslamgiriyê” hatiye amadekirin. Di heman demê de, hikûmeta Fransayê jî ragihand ku Wezîrê Karên Hundir ê welêt, “Laurent Nuñez”, di demeke nêzîk de planeke din a li ser têkoşîna li dijî “cihûxwaziyan” ji Meclisa Neteweyî re pêşkêşî dike.
Hişyariya li ser encamên civakî û olî
Îmzekarên vê daxwaznameyê, di nav de konsey û yekîtiyên îslamî yên çend parêzgehên Fransayê, tekez kirine ku hêmanên van planan dikarin li ser “xebatên normal” yên saziyên îslamî, çalakiya komelên misilmanan û birêvebirina mizgeftan bandoreke neyînî bikin. Her wiha wan hişyarî da ku ev pêvajo, hawîrdora pêbawerî û hevjiyana civakî ya ku ji bo yekîtiya neteweyî hewce ye, qels dike.
“Misilmanên Fransayê her dem bi Komarê re dilsoz bûne”
Saziyên îslamî di daxuyaniya xwe de eşkere kir ku misilmanên Fransayê her dem dilsozî û pêgiriya xwe ya kûr ji welêt û nirxên Komarê re nîşan dane. Di vê daxuyaniyê de tê gotin ku misilmanên îro li hemû warên aborî, çandî, perwerdeyî, civakî û medenî de amadeyî xwe didomînin û mîna hemwelatiyên din ên Fransayê, dixwazin di çarçoveya qanûnê de jiyaneke aram û azad bijîn.
Gilî ji muameleya cudakar a li dijî mizgeft û komeleyan
Van saziyan bi rexnekirina nêzîkatiya hikûmetê û hin herîkên siyasî yên Fransayê ragihand ku gelek misilmanan hîs dikin ku mizgeft, saziyên olî û komelên îslamî di bin cureyeke “muameleya taybet û cudakar” de ne; rewşeke ku bi awayekî tedrîcî cihê wan di civaka Fransayê de qels dike.
Destpêkirina tevgereke kolektîf ji bo parastina mafên misilmanan
Îmzekarên vê daxwaznameyê ragihand ku ji bo têkoşîna li dijî pêvajoyên “cihûxwaz”, biryar daye ku dest bi çalakiyeke kolektîf û berpirsyar bikin. Li gorî wan, ev çalakî dê xurtkirina hevrêziya di navbera çalakvanên misilman, danûstendina rasterast bi parlamenter û berpirsên hikûmetê re, û her wiha haydarkirina raya giştî li ser encamên civakî yên van polîtîkayan pêk bîne.
Xemgîniya ji belavbûna îslamofobiyayê li Ewropayê
Gotinên saziyên îslamî yên Fransayê di demeke ku di salên dawî de, gelek komên mafên mirovan û çalakvanên misilman li ser belavbûna îslamofobiyayê û zêdebûna sînorkirinên olî li hin welatên Ewropayê hişyarî dane, tê gotin. Rexnegiran dibêjin ku polîtîkayên ewlehiyê yên li ser civaka misilman, li şûna xurtkirina hevgirtina civakî, bûye sedema zêdebûna valahiyan û hesta cudakariyê di nav misilmanên Ewropayê de.
18 May 2026 - 11:56
Li Fransayê, çend sazî û teşeyên îslamî bi hişyariya li ser zêdebûna zextên siyasî û qanûnî li dijî misilmanan, ragihandin ku planên nû yên hikûmet û Senatoya Fransayê, civaka misilmanên wî welatî di ber "teniştkirin û gumanên domdar" de hiştiye.
