Qalibaf: Emê dijmin ji êrişa nû li Îranê poşman bikin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Muhemmed Baqir Qalibaf, Serokê Meclisa Şûraya Îslamî ya Îranê, di peyama xwe ya dengî ya sêyem de ku ji bo gel hatiye amadekirin, li ser tevgerên dijmin ji bo destpêkirina dora nû ya şer, bilindkirina amadehiya parastinê ya Îranê û şirovekirina pirsgirêkên aborî yên welêt rawestiyaye.
Metnê tam ê peyama dengî ya sêyem a Qalibaf wiha ye:
Nêzîkî mehekê ye ku li eniyên şerê leşkerî em şahidi agirbestê ne, lê tevgerên eşkere û veşartî yên dijmin nîşan didin ku ew bi paralela zextên aborî û siyasî ji armancên xwe yên leşkerî dest nekişandiye û li pey doreke nû ya şer û macerayeke nû ye.
Rastî ev e ku dijmin, berevajî wê posteyên ku carinan dide, di dijwariyeke stratejîk de asê maye, bi wateya ku rewşa bihayê benzînê, bazara bonnotên qerdê, rêjeya faîza bankî, asta enflasyonê ya ku bandorê li lêçûnên sereke yên jiyanê li civaka Amerîkayê dike, bi awayekî bûye sedema protestoyên gelê wî welatî, ku tewra beşeke mezin ji piştevanên Trump jî şerê Amerîkayê li dijî Îranê wek şerê Îsraîlê dibînin û ew li dijî sozên hilbijartinî yên Trump dihesibînin. Ev rewşa tevlihev a ku di nav raya giştî û aboriya Amerîkayê de çêbûye, bûye sedem ku Serokê Amerîkayê di navbera du vebijarkan de bikeve dudiliyê.
Vebijarka yekem: pêşîniyê danê bidawîanîna şer e, ku ewê lêçûnên wê wekê têkçûyî yê şer bide. Vebijarka duyem: destpêkirina dîsa şer an domandina abloqeya deryayî ji bo zextê û neçar kirina Îranê ku teslîmiyetê qebûl bike. Rastî ev e ku çavdêriya rast a rewşa Amerîkayê vê ihtimalê xurt dike ku ew hêvîdar in ku miletê Îranê teslîm bibe û bi xeletî difikirin ku dikarin bi domandina abloqeyê û zexta aborî ji aliyekî ve û zêdekirina zextê li meydana leşkerî û destpêkirina doreke nû ya êrişan, Îranê qayil bikin ku li meydana dîplomasiyê bersiveke erênî bide destavaletiyên wan.
Li hemberê wê plansaziyê, divê em bi xurtkirina amadehiya xwe ji bo bersiveke bihêz û bibandor li hember êrişên ihtimalî û herwiha bi zêdekirina bergiriya xwe ya aborî, dijmin ji xeletiya hesabê derxînin û wî ji teslîmbûna Îranê bêhêvî bikin da ku dijmin neçar bibe ku di danûstandinan de daxwazên mafdar ên gelê Îranê qebûl bike û bi wan razî bibe.
Ji bo dilrihetiya gelê Îranê ez radigihînim ku hêzên me yên leşkerî yên bihêz ji fersenda agirbestê bi awayê herî baş sûd wergirtiye ji bo avakirina hêza me ya leşkerî û bi saya Xwedê û piştgiriya gel, îro xwediyê wê amadehiyê ne ku dijmin matmayî bihêlin û wê bi rastî ji êrişa nû li Îranê poşman bikin.
Lê bingeha duyem a serkeftina me di hemberî plankirina dijmin de, domandina berxwedana gel e. Xeletiya mezin a dijmin ev e ku hîn fam nekiriye, wekî ku birêz Serokkomar got, gelê Îranê di her şertî de li hemberî zorê serê xwe natewîne. Di heman demê de, ev nasîn, agahdarî û qenciya gel, erkê me yê berpirsan di çareserkirina pirsgirêkên aborî de girantir dike.
Gelê Îranê bi qasî heştê rojan e ku li hemberî şerê zorlêkirî yê Amerîka û Îsraîlê rawestiyaye û berxwedan kiriye, lê di hefteyên dawî de, li gel rawestana xwe li hemberî gefên derveyî, di jiyana xwe ya rojane de bi pirsgirêkên aborî re jî rû bi rû maye. Zêdebûna bihayê hin malên bingehîn, bilindbûna lêçûnên jiyanê û kêmbûna hêza kirînê, li gel kêmbûna hin derfetên kar, pirsgirêkên ku gelê me bi wan re têkoşînê dike. Ez ji bilindbûna bihayên li bazara malên bingehîn, bi taybetî zêdebûna bihayê hin xurekên wek birinc, mirîşk, hêk û goşt, haydar im.
Yek ji xeletiyên sereke yên hesabkirina dijminên Îranê tam li vir bû. Wan digot ku eger jiyana gel zor û zehmetir bibe û zext zêde bibe, wê yekbûna neteweyî qels bibe. Lê gelê Îranê di van hefteyan de îsbat kir ku ew hê li meydana têkoşînê li dijî dijmin amade ne û xwezayî ye ku ew hêvî dikin ku hêzên sê û hemû berpirs jî bi wê heman ruh û bi wê heman cidiyetê li meydana xizmetê û çareserkirina pirsgirêkên jiyanî amade bin û li gel weşana mûcizewî ya gel, sazî û dezgeh û berpirsên xwedî rol jî bi şêweyî cîhadî li pê gel bikevin hewl bidin.
Li vir pêşî divê ez behsa rola hevalên xwe yên baş a li Meclisa Şûraya Îslamî bikim. Meclis, wek nûnerê miletê hêja yê Îranê, wek berê li tenişta hikûmetê ye û rewşa welêt baş dizane û zehmetiyên vê rewşê fam dike. Ji ber vê yekê hevalên min di dema şer de, civînên xwe yên çavdêriyê bi rêkûpêk lidarxistine û ji destpêka êrîşa dijminê siyonîst ê Amerîkî ve, zêdetirî 120 civînên çavdêriyê bi amadebûna komisyonên pispor ên Meclisê û wezaretên têkildar hatine lidarxistin.
Piraniya van civînan ji pirsgirêkên di şer de, bi taybetî lêkolîna rêbaza dabînkirin û hilberîna malan û bihabûna hin malên bingehîn û alîkariya hikûmetê ji bo çareserkirina van pirsgirêkan re hatine veqetandin. Di du hefteyên dawî de jî 2 civînên rûbirû yên Meclisê bi şêweyê virtual bi mijara dabînkirina malên bingehîn û alîkariya debara jiyana gel, bi amadebûna wezîrên Cîhadê Çandinî û Hevkariyê û nûnerên Meclisê hatine lidarxistin. Lê dîsa jî, li gor girîngiya mijara dabînkirina malên bingehîn, pêwîst e ku em bi awayekî demkî mekanîzmayeke çavdêriyê li Meclisê ava bikin.
Di vê warê de, "Komîteyeke Çavdêriyê ya Taybet" bi amadebûna serokên komisyonên pispor ên têkildar, wek Çandinî, Aborî, Enerjî, Pîşesazî û Bername û Budce û cîgirên çavdêriyê û qanûnên Meclisê û serokên Navenda Lêkolînan û Dîwana Hesaban tê avakirin, da ku mijara dabînkirin û belavkirina malên bingehîn û pirsgirêkên jiyanî yên gel bi berdewamî bişopîne û encamên kiryarên pêkhatî jî bi rêkûpêk ragihîne gel. Hêvîdarim li gel civînên zexm ên komisyonan ku rojane têne meşandin û herwiha civînên virtual ên rûbirû, ev komîteya çavdêriyê jî bikaribe bibe alîkar ji bo rakirina astengiyan ji pêvajoya dabînkirin, hilberîn û belavkirina malên bingehîn.
Li vir rola wezaretên aborî pir diyarker e; welat di rewşeke wiha de ye ku hewceyî birêvebirina çalak, rast, cîhadî û çavdêriya berdewam li warê aboriyê ye û dabînkirina domdar a malên bingehîn divê bibe pêşîniya yekem a hemû berpirsan. Bêguman ev pirsgirêk tenê bi hilberînê ve girêdayî nîne, lê zincîreyek ji kiryaran di nav xwe de digire; ji dabînkirina dirav û îthalata melzemeyan bigire heya embarkirina guncan, çavdêriya rast a hilberînê, bi taybetî tora belavkirinê û têkoşîna li dijî zexîrevanî, bihayê zêde firotin û etalozan.
Rapor nîşan didin ku her çiqas beşek ji bihabûnê ji ber şertên şer û kêmasiyên avahîsaziyê yên kevn be jî, lê beşeke din encama karbidestnebûnên birêvebirinê ye, wek sûistîmaleke berfireh a etalozan, zexîrevanan û astengiyên di tora belavkirinê de. Heke ev faktorên bi wext neyên kontrolkirin, tewra di rewşa ku hilberîn û berdestbûna bes hebe jî, bazar dê bi heyecanê bikeve, wê çaxê bigihêje rewşa şer.
Ji ber vê yekê pêwîst e wezaretên aborî, bi taybetî Wezareta Cîhadê Çandinî, Wezareta Pîşesazî, Karûbar û Bazirganiyê û Banka Navendî û dezgehên çavdêriyê, bi rêbazên rasttir û nûjen ên ku li gorî rewşa îro ya welêt in, birêvebirina hevrêzî ya vî warî bi cih bînin. Di nav vê yekê de, bikaranîna çêtirîn ji kapasîteya ku avahiya karta elektronîk a malên bingehîn afirandiye, dikare çareserkerê gelek pirsgirêkan be. Di şerê aborî de, rêbazên asayî û burokratîk ne bes in û pêwîst e em li raman û rêbazên nûjen, afirîner û dahênerî bigerin ji bo çareserkirina pirsgirêkan. Di vê qadê de, komisyonên pispor ên Meclisê û Navenda Lêkolînan a Meclisê jî amade ne ku alîkariya hikûmetê bikin.
Li vir pêwîst dibînim ku bînim bîra we ku derbaskirina ji vê rûbirûbûna dîrokî bêyî yekbûna neteweyî ne mimkûn e. Lê mixabin hin kes bi mebestên siyasî digerin ku bi bahane bihabûnê, bêyî ku rastiyan li ber çav bigirin, tiliya tawanê tenê ber bi hikûmetê an serokkomar ve dirêj bikin. Hinek rexneyên li ser hikûmetê bi awayekî ne ku wekî şer qewimiye. Ez înkarê hin qelsiyên birêvebirinê nakim, lê xelet rê danîn, zirarê dide yekîtiya neteweyî.
Dijmin şerekî giran li Îrana hêja ya me zor kiriye û îro ji her demê bêtir diyar e ku em di şerê îradan de ne û kî di vî şerê îradan de serkeve, ewê dîroka Îranê binivîse û paşeroja Îranê diyar bike.
Gelê hêja, delal û mezin ê Îranê! Bawer bikin ku bi birêvebirina cîhadî û parastina yekgirtin û yekîtiyê li binê rênimayîyên Rêberê hêja yê Şoreşê, heman şert dikare bibe fersendek ji bo xurtkirina herî zêde ya hevgirtina neteweyî. Bi bereketa xwina Rêberê şehîdê me û şehîdên din û bi piştgiriya miletê weşiyayî, ev gelê Îran e ku bi serkeftina xwe di vî şerî de, Îraneke serbixwe, yekgirtî, bihêz û pêşketî wek diyariyê ji aşopiyên xwe re bihêle.
﴿وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾
Dawiya peyamê
