Hizbullah bi drone û bomba kenarê rê, 105 leşkerên siyonîst birîndar kirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Artêşa rejîma Siyonîst îro Yekşemê ragihand ku di encama teqîna bombeyeke kêlekê rê li başûrê Libnanê de, çar leşkerên Siyonîst birîndar bûne. Ev di demekê de ye ku li gorî gotina vê artêşê, di hefteya borî de 105 leşkerên Siyonîst di şerên başûrê Libnanê de birîndar bûne.
Li gorî rapora Tora El-Cezîre, artêşa rejîma Siyonîst di daxuyaniyeke xwe de ragihand: Di nava şeva derbasbûyî de, yek leşkerê Îsraîlî bi giranî birîndar bû û yek efser jî bi awayekî navîn birîndar bû; ev bûyer encama teqîna bombeyeke kêlekê rê li başûrê Libnanê bû.
Di berdewama vê daxûyaniyê de hat gotin: Her wiha di heman bûyerê de, yek efserê şer û yek jî leşkerekî din bi awayekî sivik birîndar bûn û birîndaran rakirin nexweşxaneyê.
Artêşa rejîma Siyonîst çend saet şûnda jî ragihand ku Hizbullahê balafirên bêmirov û topavêjan ber bi hêzên Siyonîst li başûrê Libnanê ve avêtine, bêyî ku behsa kêm an ziyanên muhtemel bike.
Rejîma Siyonîst timî sansûreke berfireh û çavdêriya leşkerî ya tund li ser qurbaniyên mirovî û ziyanên madî yên ji şerên xwe yên li herêmê ferz dike û belavkirina wêneyên û vîdeoyên têkildarî van ziyanan sînordar kiriye.
Bersiva Hizbullahê
Hizbullahê jî roja Yekşemê ragihand ku di bersiva binpêkirinên xwînî û berdewam ên peymana agirbestê ji aliyê Tel Avîvê ve, wan yek buldozer û komeke ji wesayit û hêzên artêşa rejîma Siyonîst li başûrê Libnanê kirine armanc.
Ev tevger di daxuyaniyeke xwe de ragihand ku bi gulleyên topavêjê, komên leşkerên Siyonîst li herêma “Xella Racê” li bajaroka Dîrsîryan li başûrê Libnanê kirine armanc.
Di daxuyaniyeke din de hat gotin ku hêzên vê tevgerê, komên wesayit û leşkerên artêşa rejîma Siyonîst li bajaroka Reşafê li parêzgeha Nebtîyê bi guleyên moşekan kirine armanc.
Hizbullahê di daxuyaniya xwe ya sêyemîn de her wiha ragihand ku hêzên wan, yek buldozerekî ya artêşa rejîma Siyonîst li bajaroka El-Biyaze li parêzgeha başûr bi balafireke bêmirov a xwekuj kirine armanc û bi awayekî teqez li wê xistine.
Ev tevgerê tekez kir ku operasyonên wan di bersiva binpêkirina agirbestê ji aliyê rejîma Siyonîst ve û êrîşên ku gundên başûrê Libnanê kirine armanc û bûne sedema kuştin û birîndarbûna hejmarek ji sivîlên Siyonîst, hatine kirin.
Hizbullahê di bersiva binpêkirinên Îsraîlê li dijî agirbesta ku ji 17’ê Nîsana borî ve hatiye danîn, dest bi avêtina moşek û balafirên bêmirov ber bi hêz û alavên leşkerî yên rejîma Siyonîst li başûrê Libnanê û bakurê Îsraîlê kiriye.
Balafirên bêmirov ên Hizbullahê, bi taybetî balafirên bêmirov ên bi rêberiya fîbera optîkî, naha bûne gefeke kujer ji bo artêşa rejîma Siyonîst; bi vî awayî ku ji amûreke nasînê bûne çekeke êrîşkar û xwekuj ku tespîtkirin û berxwedana li dijî wan pir dijwar e û Tel Avîv li çareseriyekê digere da ku li wan xwedî derkeve.
Pêncşema borî jî, dorê sêyemîn danûstandinên di navbera Libnan û rejîma Siyonîst de li Washingtonê pêk hat, û di dawiya wê de, agirbesteke nazik di navbera her du aliyan de ji bo 45 rojên din heta destpêka meha Tîrmehê hat dirêj kirin.
Rejîma Siyonîst ji 2’ê Adara 2026’an ve êrîşên berfireh li dijî Libnanê dest pê kiriye, ku li gorî statîstîkên fermî, heta niha bûye sedema şehadeta 2988 welatiyên Libnanî û birîndarbûna 9210 welatiyên din û zêdetirî milyonek Libnanî kirine penaber.
Rejîma Siyonîst beşên başûrê Libnanê di bin dagîrkeriya xwe de digire; hin ji van herêman bi dehsalan berê û hinên din jî ji dema şerên salên 2023 û 2024’an ve di bin dagîrkeriyê de bûn. Her wiha di dema êrîşên dawî de, leşkerên Siyonîst heta derdora 10 kîlometreyî di hundirê sînorên başûrê Libnanê de pêşde çûne.
…
Dawiya peyamê/
Etîket (Tag):
• Rejîma Siyonîst
• Hizbullah
• Libnan
• Başûrê Libnanê
• Şerê Rejîma Siyonîst û Hizbullahê
autorenewthumb_upthumb_downminiarrow_drop_down
Artêşa Îsraîlê ragihand ku 105 leşkerên wê di şerên li başûrê Lubnanê de birîndar bûne.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Artêşa rejîma Siyonîst îro Yekşemê ragihand ku di encama teqîna bombeyeke kêlekê rê li başûrê Libnanê de, çar leşkerên Siyonîst birîndar bûne. Ev di demekê de ye ku li gorî gotina vê artêşê, di hefteya borî de 105 leşkerên Siyonîst di şerên başûrê Libnanê de birîndar bûne.
Your Comment