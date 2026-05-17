"Zalim tu carî nagihîje pileya xilfetê ya Xwedayî"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S) - ABNA – Hocat-ul-Îslam Meysam Hamidi-Nik, di merasîma şîrovekirina ayetên ji Qurana Pîroz berî nimêja nîvro û êvarê ya roja Yekşemê 17ê Gulanê de, di Şebistana Îmam Xumeynî (RA) de li Tirba Xatûna Rûmetê, bi balkişandina ser ayeta 124an a sûreya Beqere, got: Ev ayet pir watedar e û Îmamên Bêqusûr(masum) (S) vê ayetê bikar anîn da ku li ser wesayet û îradeya Fermandarê Bawermendan Îmam Elî (S) piştî Pêxember (S.X.A) nîqaş bikin.
Hamidi-Nik destnîşan kir: Di vê ayetê de, Xwedê Pêxember Îbrahîm (S) bi ceribandinên dijwar re rû bi rû ma û ew ji wan serketî derket. Di nav van ceribandinan de birîna jina xwe û zarokê xwe ber bi çoleke hişk a bê av û giya, û piştî wê, ceribandina serjêkirina Pêxember Îsmaîl (S) bû. Encama van ceribandinan ew bû ku Pêxember Îbrahîm (AS) piştî Pêxembertiyê gihîşt meqamê Îmametê.
Axêverê Perestgeha Pîroz, tekez kir ku destnîşankirina Îmam di destê Xwedê de ye û got: Xwedê Pêxember Îbrahîm (S) wek Îmamê gel tayîn kir. Îmam û Xîlafeta îlahî bi encûmena gel û hilbijartina wê nayê destnîşankirin, wekî ku di gelek vegotinên belgekirî de, nav û leqebên her Îmam (S) ji Pêxember (S) heta Îmam Mehdî (S) hatine diyarkirin.
Dema ku behsa berdewamiya ayetê kir, wî zêde kir: Pêxember Îbrahîm (S) pirsî: Gelo ev Îmam dê bigihîje neviyên min jî? Xwedê got: "Peymana min nagihîje zalim." Ev peyman (Îmamet) nagihîje zalim. Ji vê ayeta hêja, bêqusûrbûna Îmaman (S) hatiye îspatkirin. Her kesê ku dixwaze bibe Îmam û Xelîfeyê îlahî, divê ji xeletî û şaşiyê bêqusûr be.
Di encamê de, bi balkişandina li ser hedîsek ji Pêxember (S) ve, Hemîdî-Nîk destnîşan kir: Pêxember Îbrahîm (S) pirsî: Kî ye ew zalim ku Peymana Îlahî pêk nayne? Xwedê got: Yê ku carekê ji pûtekî re secde bike. Di Sûreya Luqman de jî hatiye gotin: "Bi rastî jî şirket neheqiyek mezin e." Ji ber vê yekê, her çend pûtperest tobe bike jî, ew ê negihîje meqamê Îmamet û Xîlafeta Îlahî.
