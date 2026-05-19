Kêşîşê dêrêya serbixwe li Filîpîn: Derketina Îranê bersiva duaya azadperwerên cîhanê ye / Sitema cîhanî bi bereketa Îranê domdar nabê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Piştî nêzîkê 80 rojan ji êrîşa Amerîka û Îsraîlê bo ser axa Îranê, hê jî merasîmên bibîranîna şehîdên şerê navbera rastî û derew li çaraliyê cîhanê tên lidarxistin. Gelek kesayetên siyasî û çalakvanên çandî û olî, bi rexnekirina destpêkerên şerê Ramazanê, ev şerê qadî weke “şerên dawîya demê” analîz dikin û tekez dikin ku di qada şer de, hêzên rastî û Xwedêgiravî weke Îraneke şoreşger, bi sedan sal in pêş dikevin û li hember rejîmên qatil û zalim radiwestin.
Keşîş Erebella Mangan Kabiyas, keşîşê dêrê ya serbixwe ya Filîpînê li herêma Krûzáligas li bajarê Quezon City, yek ji wan kesayetên ku di axavtina xwe de bi nûnerê Navenda Çand û Ragihandinê ya welatê me li Manîlayê, li kêleka pêşangeha wêneyên şehîdên dibistana Mînabê de, axivî.
Wî di destpêka hevpeyvînê de li ser pirsa nûçeya herî girîng a navneteweyî wiha got:
"Ez bêtir çalakvanekî olî me, ne kesayetiyek siyasî. Ji ber vê meyla xwe, alîkariya min ji Filistînê re her tim hebûye û dê berdewam be. Bi taybetî piştî ezmûna ku min li wir weke hevrêzekî ekumenîk (nav-olî) hebû, ev alîkarî hîn bêtir û bi berfirehtir bû. Lê divê ez vê yekê jî bibêjim ku di vê şerê ferzkirî de, ez bi tevahî parêzvanê berjewendiyên Îranê me. Dibe ku hûn bipirsin çima alîgirê Îranê me? Carekê, di dema sê mehan de ku ez li wir bûm, piştî dîtina tundûtûjî û kiryarên hêzên dagirker ên Îsraîlî, ez çûm ser çiyayekî. Di destpêkê de, ji ber dîtina tundûtûjî û êşên gelê Filistînê ji nêz ve, gelek giriyam. Piştî ku rewşa min baştir bû, min ji Xwedê pirsî: Çima ev bûyer li vê herêmê qewimî? Ma ev daxwaza te ye? Piştî wê sefêrê, gelek caran min xwe kir hedef û ev pirs di demên cuda de anî zimên: Ma kesek heye ku li hember Siyonîzmê bisekine? Ma kesek heye ku bêje ‘Bes e ji van kiryarên ne mirovane û xirabiyên şeytanî’? Ji wan rojan ve, bersivek ji vê pirsê re di dilê min de nebû heta ku di êrîşa hêzên serdest de bo ser axa Komara Îslamî, bi rengekî bersiveke biryardar ji bo wê dît. Dema ku Îran bi awayekî bihêz û bi piştgiriya xwe rabû ser pê û bersiveke berevanî û bêhempa da Îsraîl û hêzên girêdayî wan li herêmê. Li vir min ji xwe re got: Belê, ya Xwedê, pirs û duayên min û hemû hêviyên min hatin cî.
Sedema sereke ya şerê Amerîka û Îsraîlê li dijî Îranê çi bû?
Ev şer ji ber serdestxwaziya Amerîka û Siyonîzma Îsraîlê ye. Ew dixwazin bibin serokên cîhanê û cîhanê bêyî sînor û meyla gelan kontrol bikin. Em dizanin ku Netanyahu di ramana xwe de, bêyî baweriya bi yekparçebûna axa neteweyên misilman, projeyek ji bo “Îsraîla Mezin” heye. Heger em li nexşeya ku wî pêşkêş kiriye binêrin, balkêş e ku Îran û beşên din ên herêmê jî di vê planê de cih digirin.
Ev tê wateya dagirkirin û kontrolkirina herêmê bi piştgiriya Amerîka. Li gorî min, ev kiryar celebek eşkere ya zordariyê ye. Amerîka û Îsraîl zalimên dûrî aqil in li cîhanê. Bê guman, di şert û mercên niha de û bi derketina hêzên weke Îranê, dikare bê gotin ku berevajî texmînên şaş ên van serokên zalim, êdî ew nikarin herdem zalim bimînin. Xwedê bi saya welatekî weke Îranê, nahêle ku zilm her dem bidome. Împeratorî nemînin, lê li hember hezkirin, edalet û aştiya Xwedê dê bimînin.
Kiryarên Îranê di vê şerê ferzkirî de çawa dinirxînin?
Ez bi gelek kesên li cîhanê re razî me ku berxwedana Îranê celebekî rawestandinê ye. Îran bêyî ku guh bide kesî û bêyî ku berjewendiyên xwe yên kesane hesab bike, bi biryarî li hember her zêdegotinê dibêje “Na”. Îran ne tenê ji bo xwe, lê ji bo hemû mexdûrên zilmê ev hewldana pîroz dike û em ji ber vê sedemê û ji bo vê armanca ronî, silav li Îrana Îslamî didin.
Li ber serdestiya medyaya rojavayî di şert û mercên niha de, gelek kes tevlihev bûne an jî nizanin divê alîgirê kîjan welatî bin? Ji ber vê yekê, pêwîst e ku li hember van gelan hişmendî bê afirandin. Herçend ji bo wan kesan ku girêdayîbûn û bandor ji aliyekî nabin, pirr diyar e ku di vê şerê de Îran qet ne destpêkerê şer û êrîşkar nebûye, lê belê ji bo cara çaremîn û di bin navên weke danûstandinê de, ketiye vê nakokiya neyeksan û bi rengekî xwe diparêze. Bê guman, di bin vê kêm-hişmendiya hevbeş de, her du dewletên Amerîka û Îsraîl ji ber piştgiriya hin welatên Ewropî, ji berê wêdetir cesûrtir û pozbilindtir bûne. Naha divê saziyên berpirs ên navneteweyî bi girtina berpirsiyariyên xwe hewl bidin ku êşa gelê hatî êrîşkirin bi dawî bibin. Ez vê firsetê bi kar tînim û ji hemû kesên ku baweriya wan bi aştî û edaletê heye daxwaz dikim ku hişyar bibin.
Nêrîna te li pêşeroja vê şerê çi ye?
Nêrîna Min li Pêşeroja Şer: hêvî û bawerî bi serkeftina Îranê
Ez bi dilsozî hêvî dikim ku Îran di vê şerê de biserkeve. Hêvî dikim ku ev karesat bi dawî bibe. Erê, gelê bêguneh birîndar dibe, tevahiya cîhanê şahidê vê rastiyê ye. Ez dizanim ku ev beşek ji guherîneke mezin e. Ez difikirim ku Xwedê nahêle ku gel ji bo her demê di bin zilm û zordariyê de bimînin. Em ji bo hemû misilman, mesîhî, cihû, budîst û hemû dindaran li cîhanê, jiyaneke aram û bextewar dixwazin û dixwazin ku ew jî di jiyana xwe de li her derê cîhanê ji keremên Xwedê sûd werbigirin. Ez difikirim ku ya niha diqewime ev e ku ewên ku nikarîbûn bêjin ‘Bes e’, ewên ku ditirsiyan, niha bi şopandina nûçeyan û dîtina hewldanên bi îman ên hêzên gelêrî û leşkerî li Îranê, hest dikin ku hêza wan heye ku bisekinin. Ev dem, dema guhertinê ye.
Ewên ku ditirsin, divê cesaretê peyda bikin û bisekinin. Ez hêvî dikim ku aşti û edalet bêne misogerkirin, heta ku ev rê dirêj û zehmet be jî. Sebr, berxwedan û hevgirtin di vê demê de pir girîng in. Ev ne tenê şerekî ye, lê qonaxek ji bo guhertinê ye. Di vê navberê de, divê em bi sebr bin. Berxwedan û hevgirtin ji bo serketinê di vê rêyê de pir bi bandor e. Çimkî ev ne lîstikek e, ev ne tenê şerekî ye; ev dema guhertinê ye. Bê guman em bawer dikin ku guhertin dê bê û Îran dê di vê têkoşînê de biserkeve.
Di dawiyê de, li ser Serokê Bilind çi dikarî bêjî?
Berî her tiştî, ez bibêjim ku di dêra me de jî Serokekî Bilind heye ku jê re “Metropolît” tê gotin. Derbarê Serokê Îranê de, berê min pir lêkolîn nekiribû, lê naha min hewl da ku bêtir bizanim. Min pirsî, Serokê Bilind çi cîh digire? Di dawiyê de min fêhm kir ku ew kesayetiyekî zana û pir dilovan e. Ji ber vê yekê, divê em bi agahdarkirinê kêm-zanîna xwe bidin sererast kirin.
Tevî ku medyayên rojavayî li dijî kesayetiyeke dîrokî ya wiha propagandaya xwe dimeşînin, ez difikirim ku piştgiriya gelê Îranê ji serokê xwe re dê bibe faktorê sereke yê hêz û serkeftina wan di vê şerê de.
Ez ji bo Serokê Îranê xêrê dixwazim û weke mesîhîyekî dibêjim, hêvî dikim ku aştiya Xwedê ku ji têgihiştina mirovî derbas dibe, li seranserê cîhanê bi we re be. Di vê navberê de, ji bo hemû kesên ku li pey aştiyê û edaletê ne, ez bextewarî û tenduristiyê dixwazim.
Kêşîşê dêrêya serbixwe li Filîpîn: Derketina Îranê bersiva duaya azadperwerên cîhanê ye / Sitema cîhanî bi bereketa Îranê domdar nabê
Rêberê dêrê li herêma Krûzáligasê li Filîpînê got: Bi ezmûna jiyanê li erdên dagirkirî, derketina Îranê li hember zorxwaziya Amerîka û Îsraîlê, bersiva dua û cîbidestkirina xwastinên hemû azadperwerên cîhanê ye.
