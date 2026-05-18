Kurteya nûçeyên 20ê Gulanê Kurteya nûçeyên herî girîng ên 20ê Gulanê, 1405 li Studyoya Kurdpress berî

18 May 2026 - 21:34
Serdana Mesrûr Barzaniyê bo Tirkiyê

Mijarên aştiyê, avakirina hikûmeta Iraqê û projeya rêya pêşveçûnê hatin nîqaşkirin

Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê (KRG) Mesrûr Barzaniyê roja Çarşemê li Enqerê bi Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan û Wezîrê Derve Hakan Fîdan re civiya.

Zimanê Kurdî vedigere tabelayên fermî yên Hesekê

Parêzgarê Hesekê vegera zimanê Kurdî li ser tabelayên Qesra Edaletê ragihand. Tê payîn ku avahî di demek nêzîk de bi fermî deriyên xwe ji bo gel veke.

Di çarçoveya peymana di navbera Hizbullah û Şamê de 232 şervan hatin berdan

Di 8ê Gulana 2026an de, medyaya Sûriyê ragihand ku Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (HSD) û Hikûmeta Demkî ya Şamê ji bo cara çaremîn girtiyan guherandin, di encamê de 232 şervanên Hizbullah ên girtî hatin berdan.

Pêvajoya entegrekirina saziyên Kurdî di nav hikûmeta Sûriyê de hatiye rawestandin

Piştî girtina aliyê din, pêvajoya yekbûna Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (HSD) bi dewleta Sûriyê re rastî astengiyên cidî hat û dosyaya girtiyan bûye astengiya herî girîng a pêkanîna peymana di navbera her du aliyan de.

Musanna Emîn:

Ajendaya Elî Zeydî nezelal e û Herêma Kurdistanê marjînalîze kiriye

Serokê fraksiyona Yekîtîya Îslamî Musanna Emîn dibêje, ajendaya Elî Zeydî, serokwezîrê Iraqê yê tayînkirî, tenê xêzek giştî ye û nebûye bernameyeke hikûmetê ya zelal. Wî got, "Herêma Kurdistanê di ajendê de marjînalîze û nezelal e."

