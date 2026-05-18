Şaredarê Kiryat Şimûne: Em di bin tehdîda domdar de dijîn; agirbest tune ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeytê (S.X) – ABNA- Avihay Shtern, şaredarê bajarokê Kiryat Şimûna, di gotareke xwe ya di rojnameya "Îsraîl Hayom" de nivîsiye ku rastiya ewlekariyê li bakur bi gotinên di asta siyasî de li ser dirêjkirina agirbesta bi Libnanê re cudatir e. Li gorî wî, tevî daxuyaniya Amerîkayê li ser dirêjkirina 45 rojî ya agirbestê, niştecihên bajarokên sînorî hê jî dengên teqînan, gulebarana helîkopteran, dengên îkazê yên firokeyên bêmirov dibihîzin û hesta bêewlehiyê didome.
Wî tekez kir ku niştecihên Kiryat Şimûna, El-Matleh û bajarokên din ên eniya pêşîn baş dizanin ku di pratîkê de "agirbest tune ye" .
Shtern wiha got: Di dema ku jiyana li navenda Îsraîlê bi awayekî normal didome, niştecihên bakur rûbirûyê dirêjtirîn tehdîda ewlekariyê ya di dîroka vî welatî de ne û zarok li cîhekî mezin dibin ku bi dengên xeter û teqînan tijî ye.
Şaredarê Kiryat Şimûna her wiha rexne li polîtîkayên hikûmeta Îsraîlê girt û got: Li devera bakur rûbirûyê tehdîdên domdar in, karsazî û malbat hewl didin ku vegere jiyana xwe ya normal, lê hikûmetê heta bûçeya bajarokên bakur jî kêm kiriye.
Wî di dawiyê de nivîsî: Pîvana rastîn a agirbestê ne daxuyaniyên siyasî, lê ev e ku "Ma zarokekî li Kiryat Şimûna dikare bê tirs razê yan na?" , û tekez kir ku bersiva vê pirsê hê jî erênî ye.
...........
Dawiya peyamê
Etîket:
Rejîma siyonîst, Îsraîl, Hizbullahê Libnanê, Agirbest, Libnan
Your Comment