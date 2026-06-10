"Sûr; şer tenê di çend deqeyan de rûyê bajarê çaremîn ê herî mezin yê Lubnanê guhert."

Pirsên Zehmet
Li ser rêyên ku ji bajarê Sûrê derdikevin, zû dîmenek cûda pêk hat; otomobîlên ku her tiştê ku karibûn bi xwe re bibin, hilgirtibûn. Çenteyên biçûk, belgeyên nasnameyê û amûrên bingehîn ku bi lez hatibûn berhevkirin.
Gelek malbat malên xwe terikandin da ku biçin cihên ewletir. Hin çûn mala xizmên xwe, hinên din jî penaberî dibistanên ku li bajarê Sidon bûbûn navendên niştecihbûna demkî, û komek din jî gund û bajarên dûrtir ji herêma metirsiyê hilbijartin.
Di hundurê otomobîlekê de ku li kêleka rê rawestabû, "Umm Mihemed" hewl dida du zarokên xwe aram bike. Zarokên ku bi berdewamî pirsan dikirin û wê bersivek ji wan re tune bû.
Wê ji Al Cazîra Net re got: "Beşa herî zehmet a vê gavê ne terikkirina malê ye; belkî ev e ku em nizanin gelo em ê careke din vegerin an na."
Wê zêde kir ku malbata wê di mehên borî de rojên dirêj û bi stres derbas kirine, lê hişyariya dawî biryara derketina ji malê neçar kir; her çend ev biryar pir tal û dijwar bû.
Ne hemû kes ji Sûrê derketin
Li pêşiya mala xwe ya li yek ji taxên Sûrê, "Ebu Mustafa" ــ zilamekî pîr ــ rawestabû û li kolaneke ku bi dehsalan tê de jiyabû temaşe dikir.
Wî ji Al Cazîra Net re got ku şerên berê jî dîtine û gelek caran rewşên wekhev jiyane, lê terikkirina malê hîn jî biryareke giran e; bi taybetî di pîrbûnê de û dema ku mirov bi cih û bîranînên xwe ve girêdayîyek kûr heye.
Ew di navbera du tirsan de maye: mayîn an çûn, û yek ji wan ji yê din siviktir nîne.
Windabûna Jiyan û Jêhatîya Aborî
Encamên hişyariyê tenê bi xemgîniya li ser ewlehiya mirovan sînordar nabin; lê jiyana rojane û çavkaniyên debara gel jî bandor dikin.
Ji bo gelek kesan, valakirin tê wateya windakirina çavkaniya dahatê. Xwediyên dikanên biçûk, karker, masîgir û ajokarên taksiyan hemû bi ziyanên nû re rû bi rû bûne ku li ser zehmetiyên aborî yên berê zêde dibin.
"Ebu Selîm" ku li Sûrê ajokarê taksiyê ye, ji Al Jazeera Net re got ku jiyana wî ya rojane ji dema derketina hişyariyê ve bi tevahî guherîye.
Wî rave kir: "Ji sibehê heta niha ez bi berdewamî malbatan dibim herêmên ewletir û ev hatin-çûn tu rawestan tune ye."
Wî zêde kir: "Mirov ditirsin û her kes li cihê ku biçin digere. Gelek malbat, bi taybetî li taxên ku Xiristiyan lê dijîn, qet nedifikirin ku dê neçar bibin bi vî qasî lez ji malên xwe derkevin."
Ew demekê bêdeng ma û paşê got: "Tişta herî zehmet ev e ku zarok ji dê û bavên xwe dipirsin: ‘Em ê ku derê biçin?’ û ‘Kengî em ê vegerin?’ Lê kesek bersiv nizanibe. Her car ku ev tecrube dubare dibe, heman êşa kevn dîsa zindî dibe."
Bi zêdebûna pêla derketinê ji bajarê Sûrê, bajar bûye cihê ku di navbera du rewşan de maye; malên ku bi lez têne girtin, kolanên ku roj bi roj vala dibin û dikanên ku ronahiyên wan yek li dû yekî vemirin.
Li pişt van dîmenan, mirov tenê ew tiştên ku karibûn bi xwe re bibin hildane. Çend amûrên kesane, hindek bîranîn û qedereke mezin ji xem û negeraniyê.
Di vî demî de, ev pirs êdî tenê meraqeke sade nîne; belkî bûye xemgîniyek giştî: kengê ev çerx dê bi dawî bibe û niştecihên Sûrê dê vegerin mal û jiyanên xwe yên ku şer wan li ser sînorê bendewariyê rawestandine?
Şer li gorî jimaran
Di siya şerê domdar de li Lebanon, herêma başûrê çemê Litani River bûye yek ji herêmên herî zêde ku zirar dîtine. Ev herêm 178 bajar û gundan dihewîne û nêzîkî 566 hezar niştecihên wê hene, ku nêzîkî 9.4% ji nifûsa Lubnanê pêk tîne. Ev jimar ji aliyê Enstîtuya "Ed-Dewliyye lil-Ma'lumat" ve hatine weşandin.
Van jimaran nîşan didin ku çiqas beşeke mezin ji nifûsê rasterast ji encamên şerê wek koçberî, êrîşên dubare û zextên civakî û aborî yên zêdebûyî bandor girtine.
Ji nav van herêman, 52 bajar û gund di nav herêmeke ku bi navê "Xeta Zer" tê zanîn de ne, ku zêdetirî 236 hezar kes tê de dijîn. Bi giştî, nêzîkî 566 hezar kes hîn jî li başûrê Litani dimînin. Ev herêm nêzîkî 9.4% ji nifûsa Lubnanê dihewîne û şahidê zirarên fireh û pêlên mezin ên koçberî û cihguhertinê bûye.
Tenê li qazaya Sûrê, nifûs nêzîkî 243 hezar kesan e û bajarê Sûrê bi xwe nêzîkî 97 hezar niştecih hene.
Zirarên giran
Şirketa "Ed-Dewliyye lil-Ma'lumat" texmîn kiriye ku ziyanên aborî yên ku ji şerê Îsraîlê li dijî Lubnanê çêbûne heta dawiya Gulanê 2026-an ji 21 milyar dolar zêdetir bûne.
Ji vê qasê, nêzîkî 4.6 milyar dolar zirara rasterast e û nêzîkî 27 hezar yekîneyên niştecihbûnê hatine hilweşandin. Her weha, binesazî û sektorên hilberînê yên Lubnanê jî zirarên mezin dîtine.
Li gorî dawiyîn jimarên qada şerê, Navenda Operasyonên Awarte ya Wezareta Tenduristiyê ya Lubnanê ragihand ku hejmara qurbaniyên êrîşan ji 2-ê Adarê heta 9-ê Hezîranê gihîştiye 3,666 miriyan û 11,321 birîndaran.
Ev navend her weha ragihand ku sektora tenduristî û dermankirinê ya Lubnanê jî biha giran daye. Bi vî awayî, 131 kes ji hêzên alîkariyê, bijîşkî û hemşîreyan hatine kuştin û 392 kes ji wan birîndar bûne.
Wekî din, 17 nexweşxane zirar dîtine û 3 nexweşxane jî ji ber êrîş û metirsiyên dubare neçar bûne ku karûbarên xwe rawestînin.
Zirar li sektorên cuda
Di heman demê de, nirxandina ziyanên qonaxa yekem a şerê Îsraîlê li dijî Lubnanê hîn jî berdewam e. Ev nirxandin bi hevkariya Şûraya Neteweyî ya Lêkolînên Zanistî ya Lubnanê, World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO) û United Nations Development Programme têne kirin.
Li gorî van texmînan, sektora niştecihbûnê ya Lubnanê nêzîkî 1.5 milyar dolar zirar dîtiye. Zirara hilberîna çandiniyê gihîştiye 500 milyon dolar. Sektora tenduristiyê nêzîkî 100 milyon dolar ziyan dîtiye. Zirara sektora perwerdehiyê 30 milyon dolar hatiye texmînkirin û zirara rasterast a li ser sermayeya çandiniyê nêzîkî 41 milyon dolar e.
Encamên şer her weha binesazî û xizmetên giştî yên Lubnanê bi tundî bandor kirine. Ev di nav de 100 milyon dolar zirara sektora veguhastinê, 43 milyon dolar zirara sektora avê û 100 milyon dolar zirara sektora enerjiyê hene.
Wekî din, nêzîkî du hezar hektar daristanên Lubnanê şewitîne an jî hatine tunekirin, qirêjbûna jîngehê zêde bûye û bi milyonan metre kubîk xelat û xurdebariyên avahiyan li herêmên cuda maye.
...........
Dawiya Peyam/
Etîket:
- Lubnan
- Bajarê Sûrê
- Başûrê Lubnanê
- Şerê rejîma siyonîst li dijî Lubnanê
- Şer
Your Comment