“Mehremê nêhniyan(razan)”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Çiqas bedew e ku bende yê bi îman “mehremê nêhniyan” be, bi bîrîyar û dijmin bawer neke, gotina dilê xwe tenê ji hevalên xwe re bibêje, û, bi gotina Qur’ana Pîroz, “welîje” be.
Yek ji taybetmendiyên herî girîng û pak yên bende bi îman, “welîje” bûn e.
“Welîje” li vir wateya “mehremê nêhniyan û kesê bi bawer” digihîne; kesek ku Xwedayê Subhanehû Te’ala, Pêxemberê Mezin (s) û bende bi îman, wek mehrem û parêzvanê nêhniyên xwe dibînin. Kesek ku agahî û nêhniyên sefera xwe, ku dibe sedema sûd ji bo dijmin, eşkere neke.
Sax e ew kesê ku xwediyê îman e, mêrê şer û cihadê ye, û parêzvanê nêhniyên heqê ye.
Bi rastî kesê mehremê nêhniyan, qet bi dijmin re bawer nake û ne jî dê bike, çimkî:
"Yê ku nêhniyên heq fêr bûn
Mûr kirin û devê wî pêve dikirin."
Xwedayê Mezin di nîşandan û ravekirina vê taybetmendiya pîroz a mirovanê Xwedê de diferemûye:
"أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ"(۱)
“Ma hûn wisa pîşan dikin ku dê hûn bi tena xwe bêne hiştin, di wextê de hîn kesên ku ji nav we cihad kirine û ji xeynî Xwedê û Pêxemberê wî û bawerîdarên, kesên din wek mehremê nêhniyên xwe hilnebijartine, nayên diyar kirin? (Pêdivî ye ku bêne ceribandin; û rêz ji hev bêne veqetandin) û Xwedê bi her tiştî ku hûn dikin agahdar e!”
Peyama din a vê ayetê ew e ku:
Ceribandina îlahî ji bo veqetandina cihadkerên bi îman û parêzvanên nêhniyan ji yên din re, pêwîst û bêguman e.
Xwezî û bextê ew kesên ku di vê ceribandina biçe-sêber de serfiraz û serbilind dibin.
Ji bo razîbûna rohê pak a Îmamê Rehmetê, Îmamê Şehîd û şehîdên îslamê yên hêja (razîbûna Xwedê li ser wan be), selavat li ser Muhemmed û âlê Muhemmed.
Çavkanî:
1- Sûreya Tewbê / Ayeta 16
Nivîskar:
Hemîd Riza Rizaî Organgî
Qumê Pîroz
Your Comment