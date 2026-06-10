Malbat; saziya domdar a civakê û rûdana wê di bûyera Mubahele de

Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA–Malbat di hemû civakên mirovî de, ji avahiyên herî bingehîn ên civakî bigire heya pergala herî tevlihev a modern, hertim cihê bingehîn girtiye. Berevajî hin pêşbîniyan di dehsalên dawî yên sedsala bîstemîn de ku difikirîn bi belavbûna modernîte, takekesperestî û guherînên teknolojîk, malbat dê rola xwe ya navendî winda bike, lêkolînên nû yên civaknasî û mirovnasî destnîşan kirine ku malbat hê jî yek ji domdar û bibandortirîn saziyên jiyana mirovî ye. Hev li civakên ku şekil û fonksiyona malbatê guheriye, hewcedariya mirovî bi girêdana malbatî, aîdiyeta hestyarî û ewlehiya derûnî hê jî berdewam e.
Girîngiya malbatê tenê di wê de nîne ku cihê zayîn û domandina nifşê peyda dike, belê ev sazî heman demê de yekem navenda avabûna kesayetî, veguhastina nirxan û civakîbûna mirovî jî tê hesibandin. Tecrubeyên yekem ên zarok ji hezkirinê, pêbaweriyê, berpirsiyariyê, nîzamê, rêzgirtinê û hevjiyanê di nav malbatê de çêdibin. Ji ber vê yekê, malbat tenê yekeyek jînkî an aborî nine, belê dibistana destpêkê ya perwerdehiya mirovî û exlaqî ye. Her çiqas civak li warên perwerde, medya û çandê berfireh bibe jî, dîsa jî tu saziyek nikare bi temamî cihê fonksiyona perwerdehiya malbatê bigire. Li gor nêrîna îslamî, ev cih hê kûrtir û wattir e. Malbatê di Îslamê de tenê peymanek civakî an çareyek ji bo pêkanîna hewcedariyên xwezayî nine, belê saziyeke li ser bingehê hikmeta Xwedê û xweristiya mirovî ye. Qur'ana Kerîm girêdana jin û mêrê wekî yek ji nîşaneyên Xwedê bi nav dike û armanca wê jî bi destxistina aramî, dostanî û dilovanî dihesibîne. Li ser vê bingehê, malbat navendeke ku tê de mirov ne tenê ji tenêbûn û belavbûnê dûr dikeve, lê di heman demê de cihê mezinbûna giyanî, exlaqî û civakî ya xwe jî dibîne.
Malbat di civaka nû de, bi guherînên giran re rûbirû bûye. Pîşesazîbûn, bajarîbûn, guherîna modele kar, belavbûna medyayan û guherînên şêwaza jiyanê, avahî û hin fonksiyonên malbatê guherandine û gelek rolên wê yên kevneşopî veguhestine saziyên derveyî. Bêguman, hin ji berpirsiyariyên herî hesas ên malbatê hê jî berdewam mane: perwerdekirina nifşê, peydakirina ewlehiya derûnî û hestyarî, û amadekirina mirovî ji bo amadebûna di civakê de. Ev yek destnîşan dike ku tevî hemû guherînan, malbat hê jî dilê lêdanê yê jiyana civakî ye.
Yek ji girîngtirîn aliyên malbatê di cîhana îro de, rola wê ya wekî sengerê çandî ye. Di rojên ku mirov rûbirûyê êrişa berfireh ya şêweyên reftarê, şêwazên cihêreng ên jiyanê û vegotinên çandî yên lihev nakok de, malbat dikare bibe yekem penageha nasname û nirxan. Eger malbat xwedî yekîtî, hişyarî û tendiristî be, dikare li hember gelek zirarên çandî û exlaqî bisekine. Lê eger bixwe ketibe sistî, bêîstîqrarî û şikestinê, wê demê civak jî li hember krîzên çandî bêparêtir be.
Lê belê, saziya malbatê di rojên me de bi dijwariyên giran re rûbirû ye. Zêdebûna temenê zewacê, kêmbûna meyla avakirina malbatê, mezinbûna nakokiyên malbatî, zêdebûna telaqê, luksperestî di zewacê de û kêmavbûna pîvanên giyanî, ji wan zirarên ku pêşeroja vê saziyê tehdît dikin. Ev dijwarî destnîşan dikin ku piştgirîkirina malbatê tenê bi şîretên exlaqî û çandî mimkun nîne, lê hewceyî ji nûveavakirina helwestan, xurtkirina berpirsiyarîhîlmendiyê, û baldayîna cidî li nirxên bingehîn di avakirin û birêvebirina malbatê de ye.
Di vê çarçoveyê de, vegera li ber şêweyên olî dikare wate û asoyekî nû bide nîqaşa malbatê. Yek ji girîngtirîn nimûneyên di dîroka Îslamê de, bûyera Mubahele ye; bûyerek ku tê de malbat tenê li qeraxê bûyereke olî amade nîne, lê li navê arguman, rastî û delîliyetê de cih digire. Mubahele di xuyangê de bûyereke kelamî û bawerî di navbera Pêxemberê Îslam (s.x.w) û hiyeta Xirîstiyanên Necranê de ye, lê di kûrahiya xwe de, peyameke girîng li ser cihê malbatê di têkiliya xwe ya bi rastiya olî re digihîne.
Di bûyera Mubahele de, Pêxemberê Misilmanan (s.x.a) ji bo rûbirûbûna çarenûsî, kesên herî nêzîk û herî pak ên xwe bi xwe re tîne: Îmam Elî (s.x), Fatima Zehra (s.x), Îmam Hesen (s.x) û Îmam Huseyn (s.x). Ev hilbijartin, hilbijartineke tenê hestyarî an malbatî nebû; lê wateyeke kûr digihand. Li vir malbat wekî navenda pêbaweriyê, rastgoyî, pakî û piştevaniya mafê tê nasandin. Pêxember (s.x.a) ji bo isbatkirina rastdariya bang xwe, kesên ku xwedî nêzîktirîn têkiliya bi rastiya risaletê re ne, li qadê amade dike. Bi vê maneyê, malbat di Mubahele de ne tenê bi Pêxember re hene, lê beşek ji şahidiya rastbûna wî ye. Rola malbatê di Mubahele de ji ber vê aliyê gelek wattir e ku nîşan dide rastiya olî, ji jiyana rastîn û ji nêzîktirîn girêdanên mirovî veqetiyayî nine. Heger kesek di îdiaya xwe de rastgo be, ev rastgoyî divê di nêzîktirîn çembera jiyana wî de jî were dîtin. Bi gotineke din, Mubahele tenê rûberîbûna du îdiayên bawerî nebû; lê qadeke ku tê de girêdana di navbera rastiyê, pakî, pêbaweriyê û malbatê de aşkere bû. Malbat li vir cihê ronbûna baweriyê ye, ne tenê warê têkiliyên taybet.
Bi vî awayî malbat tenê saziyek ji bo jiyana hevpar an domandina nifşê nine, lê dikare hilgirê rastiyê, piştevanê risaletê, û roniyê tendiristiya giyanî be. Hebûna Ehlê Beyt (silav liwanbin) di Mubahele de nîşan dide ku malbat di mentiqa olî de, heke li ser bingehê bawerî, parêzvanî û berpirsiyarîyê ava bibe, vediguhere yek ji girîngtirîn çavkaniyên nirxa exlaqî û civakî.
Dawiya peyamê
Etîket:
Malbat, Bûyera Mubahele, Pêxemberê Îslam, Ehlê Beyt, Rastiya Olî, Civaka Nûjen, Zirarên Civakî
Your Comment