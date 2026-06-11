Wezareta Karên Derve: berpirsiyariya encamên agiravêtinê li ser milê Amerîkayê ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê di daxuyaniyekê de li bersiva êrîş û dagirkeriyên dewleta terorîst a Amerîkayê li ser axa Îranê di şeva borî de, van êrîşan şermezar kir û tekez kir ku berpirsiyariya vê agiravêtinê li ser milê desthilatdarên Amerîkî ye.
Nivîsa vê daxuyaniyê wiha ye:
Wezareta Karên Derve ya Komara Îslanî ya Îranê, tawana dewleta terorîst a Amerîkayê di êrîşa berfireh a li ser Îranê di şeva borî de, bi tundî şermezar dike û tekez dike ku berpirsiyariya encamên pir metirsîdar ên ji vê agiravêtinê li ser milê desthilatdarên Amerîkî be.
Êrîşên neqanûnî û tawankarî yên Amerîkayê di demên dawî de, ne tenê binpêkirina eşkere ya Destûra Bingehîn a Neteweyên Yekbûyî û qanûnên bingehîn ên hiqûqê navneteweyî di rêzgirtina ji serweriya neteweyî û yekparetiya axa welatan de ye, lê herwiha agirbesta di dîroka 19ê Nîsanê 1405an de jî bi awayekî eşkere bêwate kiriye.
Ji aliyê din ve, berdewamiya bikaranîna artêşa terorîst a Amerîkayê ji ax û amûrên hin welatên herêmê ji bo amadekarî û pêkanîna operasyonên dagirkeriyê li dijî Îranê, wan welatan jî di nava aliyên dagirker de cih girtine. Komara Îslamî ya Îranê, dema ku pêbendbûna hiqûqî û exlaqî ya hemû welatên herêmê ji bo pêşîgirtina ji bikaranîna ax, amûr û çavkaniyên wan ji aliyê artêşa terorîst a Amerîkayê ve ji bo kirina tawana dagirkeriyê li dijî Îranê tîne bîra xwe, pabendbûna xwe ya ji bo bêbandorkirina cih û çavkaniya êrîşên dagirkeriyê li dijî Îranê, di çarçoveya bikaranîna mafê xwe yê xwezayî yê parastina rewa li dijî dagirkeriya leşkerî ya Amerîka û hevbeşên wê de, tekez dike.
Komara Îslamî ya Îranê, berpirsiyariya hevpar a hemû dewletên endam ên Neteweyên Yekbûyî ji bo nerazîbûna eşkere li dijî binpêkirina eşkere ya prensîb û armancên bingehîn ên Destûra Bingehîn a Neteweyên Yekbûyî ji aliyê Amerîka û rejîma Siyonîst ve, destnîşan dike. Bê guman bêdengî û bêçalakiya li hember qanûnsazî û bêexlaqiya Amerîka û rejîma Siyonîst, cîhanê bêtir ber bi bêaramî û neewlehiyê ve bibin.
Komara Îslamî ya Îranê, wezîfeya hiqûqî ya Encûmena Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî û hemû endamên wê ji bo cîbicîkirina berpirsiyariya vê Encûmenê li hember aştiyê û ewlehiya navneteweyî tîne bîra xwe û herwiha li ser berpirsiyariya hiqûqî û exlaqî ya Sekreterê Giştî yê vê saziyê li ber wijdanê mirovahiyê û raya giştî ya navneteweyî ji bo gotina eşkere ya rastiyên heyî tekez dike.
Derxistina daxuyaniyên giştî û nezelal, di rewşek ku herî biçûk gumanek di awayê dagirkerî ya kiryarên Amerîka û rejîma Siyonîst de nîne, ne çalakiyek berpirsiyar e û tenê dê aliyên dagirker teşwîq bike ku berdewamî li qanûnsazî û binpêkirina bêtir prensîb û qanûnên bingehîn ên Destûra Bingehîn a Neteweyên Yekbûyî û hiqûqê navneteweyî bidin.
Dawiya peyamê /
Your Comment