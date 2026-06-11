  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Wezareta Karên Derve: berpirsiyariya encamên agiravêtinê li ser milê Amerîkayê ye

11 June 2026 - 12:09
News ID: 1825799
Source: Tasnim News
Wezareta Karên Derve: berpirsiyariya encamên agiravêtinê li ser milê Amerîkayê ye

Wezareta Karên Derve di daxuyaniyekê de got ku êrîşên Amerîkayê li dijî Îranê bi rastî agirbestê bêwate kirine.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê di daxuyaniyekê de li bersiva êrîş û dagirkeriyên dewleta terorîst a Amerîkayê li ser axa Îranê di şeva borî de, van êrîşan şermezar kir û tekez kir ku berpirsiyariya vê agiravêtinê li ser milê desthilatdarên Amerîkî ye.

Nivîsa vê daxuyaniyê wiha ye:

Wezareta Karên Derve ya Komara Îslanî ya Îranê, tawana dewleta terorîst a Amerîkayê di êrîşa berfireh a li ser Îranê di şeva borî de, bi tundî şermezar dike û tekez dike ku berpirsiyariya encamên pir metirsîdar ên ji vê agiravêtinê li ser milê desthilatdarên Amerîkî be.

Êrîşên neqanûnî û tawankarî yên Amerîkayê di demên dawî de, ne tenê binpêkirina eşkere ya Destûra Bingehîn a Neteweyên Yekbûyî û qanûnên bingehîn ên hiqûqê navneteweyî di rêzgirtina ji serweriya neteweyî û yekparetiya axa welatan de ye, lê herwiha agirbesta di dîroka 19ê Nîsanê 1405an de jî bi awayekî eşkere bêwate kiriye.

Ji aliyê din ve, berdewamiya bikaranîna artêşa terorîst a Amerîkayê ji ax û amûrên hin welatên herêmê ji bo amadekarî û pêkanîna operasyonên dagirkeriyê li dijî Îranê, wan welatan jî di nava aliyên dagirker de cih girtine. Komara Îslamî ya Îranê, dema ku pêbendbûna hiqûqî û exlaqî ya hemû welatên herêmê ji bo pêşîgirtina ji bikaranîna ax, amûr û çavkaniyên wan ji aliyê artêşa terorîst a Amerîkayê ve ji bo kirina tawana dagirkeriyê li dijî Îranê tîne bîra xwe, pabendbûna xwe ya ji bo bêbandorkirina cih û çavkaniya êrîşên dagirkeriyê li dijî Îranê, di çarçoveya bikaranîna mafê xwe yê xwezayî yê parastina rewa li dijî dagirkeriya leşkerî ya Amerîka û hevbeşên wê de, tekez dike.

Komara Îslamî ya Îranê, berpirsiyariya hevpar a hemû dewletên endam ên Neteweyên Yekbûyî ji bo nerazîbûna eşkere li dijî binpêkirina eşkere ya prensîb û armancên bingehîn ên Destûra Bingehîn a Neteweyên Yekbûyî ji aliyê Amerîka û rejîma Siyonîst ve, destnîşan dike. Bê guman bêdengî û bêçalakiya li hember qanûnsazî û bêexlaqiya Amerîka û rejîma Siyonîst, cîhanê bêtir ber bi bêaramî û neewlehiyê ve bibin.

Komara Îslamî ya Îranê, wezîfeya hiqûqî ya Encûmena Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî û hemû endamên wê ji bo cîbicîkirina berpirsiyariya vê Encûmenê li hember aştiyê û ewlehiya navneteweyî tîne bîra xwe û herwiha li ser berpirsiyariya hiqûqî û exlaqî ya Sekreterê Giştî yê vê saziyê li ber wijdanê mirovahiyê û raya giştî ya navneteweyî ji bo gotina eşkere ya rastiyên heyî tekez dike.

Derxistina daxuyaniyên giştî û nezelal, di rewşek ku herî biçûk gumanek di awayê dagirkerî ya kiryarên Amerîka û rejîma Siyonîst de nîne, ne çalakiyek berpirsiyar e û tenê dê aliyên dagirker teşwîq bike ku berdewamî li qanûnsazî û binpêkirina bêtir prensîb û qanûnên bingehîn ên Destûra Bingehîn a Neteweyên Yekbûyî û hiqûqê navneteweyî bidin.

Dawiya peyamê /

Your Comment

You are replying to: .
captcha